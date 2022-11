Le Mali crée une nouvelle société pour obtenir une plus grande part de la richesse minière

La société, la Société de Recherche et d'Exploitation Minière du Mali (Sorem SA), sera entièrement financée par l'Etat et aura pour objectif d'explorer et de développer des mines, ont déclaré les responsables.

Les responsables n'ont pas détaillé le montant du financement que l'État accorde à Sorem, ni les projets miniers sur lesquels la société est susceptible de se concentrer.

"L'État malien va entrer dans le secteur minier, il y a de la place pour tout le monde", a déclaré le secrétaire général du ministère des mines, Soussourou Dembelé, par téléphone à Reuters.

Des sociétés minières multinationales, dont Barrick Gold, B2GOLD, Resolute Mining, Endeavour Mining et Hummingbird Resources, ont des filiales qui exploitent l'or au Mali, l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique.

Selon la loi, l'État malien détient des participations de 10 à 20 % dans ces filiales.

"Pour les mines qui seront développées par Sorem, l'Etat obtiendra 100% des bénéfices", a déclaré vendredi à la radio d'Etat Souleymane Gueye, président de la commission juridique du gouvernement de transition du Mali.