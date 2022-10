Le Mali menace de se défendre contre les violations de la souveraineté française

S'exprimant lors d'un briefing du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali à New York, le ministre Abdoulaye Diop a répété les allégations selon lesquelles la France aurait violé son espace aérien et livré des armes aux militants islamistes qui mènent une offensive dans le nord du Mali depuis une décennie.

La France a démenti ces allégations. Ses relations avec le Mali se sont dégradées depuis le coup d'État d'août 2020 et elle retire les troupes envoyées en 2013 pour aider à combattre l'insurrection.

"Il faut une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui nous permettra de mettre en lumière les preuves concernant les actes de duplicité, les actes d'espionnage et les actes de déstabilisation menés par la France", a déclaré M. Diop.

"Le gouvernement du Mali se réserve le droit d'exercer son droit de légitime défense (...) si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays et à porter atteinte à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale", a-t-il ajouté.

Le représentant de la France a nié les accusations "diffamatoires", a défendu son intervention au Mali comme étant totalement transparente et a déclaré que le pays n'avait jamais violé aucun espace aérien.

M. Diop a également nié les violations des droits de l'homme par l'armée malienne rapportées par l'ONU et d'autres groupes.

Plusieurs rapports, dont la dernière évaluation du Secrétaire général de l'ONU, accusent les soldats maliens et les mercenaires russes collaborant avec le gouvernement militaire d'abuser et de tuer des civils soupçonnés d'être de connivence avec les djihadistes.

M. Diop a qualifié ces allégations de "non fondées" et a mis en garde contre "l'instrumentalisation" des questions relatives aux droits de l'homme.

Il a déclaré que le départ de centaines de troupes étrangères ne créerait pas un vide sécuritaire.

D'autres pays européens ont mis fin à leur engagement militaire au Mali cette année, citant souvent la collaboration de la junte avec les combattants russes.

Les militants islamistes ont depuis avancé plus loin dans l'est du Mali, s'emparant de territoires et tuant des centaines de civils alors que des milliers d'autres ont fui.

Quatre soldats de la paix de l'ONU ont été tués dans une attaque distincte dans le nord du pays lundi.

Le Mali est confronté à l'instabilité depuis 2012, lorsque des militants islamistes ont détourné une rébellion touareg dans le nord.

La France est intervenue pour aider à les repousser. Mais les militants - dont certains ont des liens avec Al-Qaïda et l'État islamique - se sont depuis regroupés et se sont répandus dans le Sahel et plus au sud vers les États côtiers.