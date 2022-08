Le Mali nomme Abdoulaye Maiga, porte-parole du gouvernement, au poste de Premier ministre par intérim.

Le colonel Abdoulaye Maiga, actuellement porte-parole du gouvernement et ministre de l'administration territoriale, est le nouveau Premier ministre par intérim, selon un communiqué du gouvernement.

Au début du mois, le magazine Jeune Afrique basé à Paris a rapporté que Choguel Maiga avait subi une attaque cérébrale, citant des sources proches de lui. [L1N2ZP0A9]

Un des conseillers de Choguel Maiga a démenti cette information lorsqu'il a été contacté par Reuters, et son bureau a déclaré qu'il reprendrait ses fonctions la semaine suivante. Il ne l'a pas fait.

Le Mali est gouverné par une junte militaire arrivée au pouvoir lors d'un coup d'État en 2020 et qui a promis d'organiser des élections démocratiques en 2024.

Choguel Maiga avait été l'une des voix les plus franches du gouvernement lors des querelles publiques répétées avec les voisins ouest-africains et les alliés internationaux qui ont critiqué sa coopération militaire avec des mercenaires russes et les retards répétés des élections.

Abdoulaye Maiga a également fait de fortes déclarations publiques en tant que porte-parole du gouvernement contre l'ancien dirigeant colonial français, notamment en disant au président français Emmanuel Macron en juillet d'abandonner son attitude "néocoloniale" et "condescendante".