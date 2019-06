Bourse de Paris : Le Marché apprend à gérer l'hypertension

Tout bien pesé, les marchés financiers réagissent avec beaucoup de flegme aux signaux d'accroissement des tensions politiques et économiques mondiales. Au Moyen-Orient, l'actualité reste dominée par les attaques perpétrées contre deux supertankers à proximité du détroit d'Ormuz. Les Etats-Unis accusent l'Iran, qui dément, comme ce fut déjà le cas il y a un mois lors d'un événement identique. Quant aux relations entre Washington et Pékin, elles sont toujours plus que tièdes. Le conseiller économique préféré de Donald Trump, Larry Kudlow, a menacé la Chine de représailles si son Président, Xi Jinping, ne rencontrait pas Donald Trump lors du G20 prévu au Japon dans deux semaines. Une entrevue aurait une valeur symbolique et serait sans doute considérée positivement par les financiers. Mais il ne faut pas se leurrer : elle ne permettra pas d'aplanir le différend économique entre les deux nations.Pendant ce temps, En Europe… A Londres, Boris Johnson est arrivé largement en tête d'un vote informel au sein de son parti. Ses opposants réfléchiraient à des alliances pour lui barrer la route. Vendredi matin, les ministres européens des finances sont parvenus à un compromis pour un "budget de la zone euro", qui doit servir de terreau à une meilleure intégration et à des réformes structurelles des institutions. Moins ambitieux que ne l'avait rêvé Emmanuel Macron, il constitue toutefois un pas dans la bonne direction pour le bloc européen.L'Asie évolue en ordre dispersé ce matin. Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre La lecture finale de l'inflation française du mois de mai est attendue à 8h45. Aux Etats-Unis, les ventes de détail de mai seront publiées à 14h30, avant à 15h15 les derniers chiffres de la production industrielle et de l'utilisation des capacités. A 16h00, place aux stocks des entreprises et à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.L'euro est en repli par rapport au dollar, à 1,1272 USD. L'once d'or progresse légèrement à 1345 USD. Sur le front pétrolier, les attaques perpétrées hier contre deux supertankers à proximité du détroit d'Ormuz contribuent à maintenir une tendance haussière, avec un Brent à 61,62 dollars et un WTI à 52,39 USD. Le T-Bond 10 ans affiche un rendement de 2,082%, en baisse. Après une vive hausse depuis le début de la semaine, le Bitcoin se stabilise autour de 8200 USD.

L’actualité des sociétés

On le sentait venir : Thales va remplacer Valeo dans le CAC40 à partir du 24 juin, a fait savoir le conseil scientifique des indices d'Euronext. Cette mise à jour permettra aussi la sortie de Worldline , éphémère occupant du "CAC41" après la cession de titres opérée par un autre pensionnaire de l'indice, Atos Total serait près de racheter 30% de l'indien Adani pour 800 millions de dollars, selon le The Times of India. Vigilance sur le secteur des semi-conducteurs ( STMicroelectronics et Soitec notamment en France), après l'avertissement lancé hier soir par Broadcom , à cause du climat économique global et des restrictions imposées à Huawei, l'un de ses plus gros clients. Le fonds Indigo Partners pourrait opter pour le nouvel A321XLR d' Airbus et l'annoncer lors du salon du Bourget qui débute la semaine prochaine, a appris Reuters. En parallèle l'agence croit savoir que l'industriel est arrivé à un accord définitif avec les pays européens clients de l'appareil de transport militaire A400M sur les nouveaux termes du contrat, avec une annonce imminente. Carrefour tient aujourd'hui son assemblée générale annuelle, après avoir reconduit deux facilités de crédit totalisant 3,9 milliards d'euros en y intégrant une composante RSE. EDF Pulse Croissance (filiale d' Electricité de France ) a acquis la société allemande Energy2market, un agrégateur de production renouvelable et de flexibilités locales. Air Liquide a acheté Medidis, un fournisseur néerlandais de produits et services respiratoires à domicile. Eiffage a été désigné mieux-disant sur la sécurisation de la route centre-Europe Atlantique. Arkema a partiellement refinancé ses obligations hybrides. Drone Volt pousse ses pions aux Etats-Unis. Kalray intégré dans le programme du processeur européen EPI. Cerenis lance une augmentation de capital. Capelli va lancer la construction du plus gros projet immobilier des Hauts de France. SpineGuard crée un centre d formation en Chine. Prodways et l’IRT Jules Verne s’associent dans la production des pièces titane de grandes dimensions pour l’aéronautique. Inventiva crée son conseil scientifique. Une nouvelle commande pour GTT Oeneo a publié ses comptes.Plus de 600 sociétés américaines, dont Walmart et Target , ont exhorté Donald Trump à mettre fin au bras de fer commercial engagé avec la Chine, par crainte de son impact pour les consommateurs américains. Les autorités américaines ont refusé des demandes d'exemption de surtaxe sur certains composants importés de Chine, déposées par Tesla Uber ou General Motors . Le fonds activiste Third Point exhorte Sony à scinder ses activités en deux, les semi-conducteurs d'un côté et le divertissement de l'autre. Huawei a demandé à l'OMPI l'enregistrement de son système d'exploitation "Hongmeng" en Europe et dans plusieurs autres pays dont le Canada et la Corée du Sud. Volkswagen propose les actions de sa filial poids-lourd Traton entre 27 et 33 EUR. En amont du lancement la semaine prochaine de sa cryptomonnaie, Facebook s'est assuré du soutien de plusieurs grands acteurs, dont Visa Uber et PayPal . Le département du Trésor américain a accepté de transiger avec Expedia, qui paiera 325 000 USD pour avoir violé l'embargo cubain. Le distributeur de produits destinés aux animaux de compagnie Chewy entrera en bourse à 22 USD l'action, au-dessus de ce qui était prévu.