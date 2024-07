Le roi du Maroc Mohammed VI a ordonné lundi la libération des journalistes emprisonnés Taoufik Bouachrine, Omar Radi et Soulaimane Raisouni, dans le cadre d'une grâce bénéficiant à 2 476 condamnés, a indiqué une source gouvernementale.

"Il s'agit d'un geste d'humanité à l'occasion du 25e anniversaire du règne du roi, qui annule les peines d'emprisonnement, tout en maintenant les droits des victimes", a déclaré la source.

La constitution marocaine confère au roi le droit de gracier ou de commuer les peines, une décision généralement prise lors des fêtes nationales.

Les trois journalistes critiquaient ouvertement les politiques publiques et avaient tous été condamnés pour des accusations, notamment d'agression sexuelle, qu'ils niaient.

Les défenseurs des droits de l'homme avaient dénoncé leurs procès comme étant motivés par des considérations politiques.

Le rédacteur en chef Taoufiq Boachrine a été condamné à 12 ans de prison en 201?8 ? et Omar Radi et Soulaimane Raisouni ont tous deux été condamnés en 2021 ? ?à 6 ans et 5 ans respectivement.

Le roi a également gracié 16 détenus condamnés pour extrémisme et terrorisme "après qu'ils aient revu leur position", a déclaré le ministère marocain de la justice.