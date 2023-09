Le gouvernement marocain souhaite que les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, prévues en octobre à Marrakech, aient lieu malgré le tremblement de terre dévastateur de vendredi qui a fait près de 2 900 morts, ont déclaré lundi deux sources au fait de l'organisation de ces réunions.

"Du point de vue des autorités marocaines, les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale auront lieu comme prévu : Du 9 au 15 octobre 2023. Il n'y a pas de changement de plan à ce jour", a déclaré à Reuters l'une de ces personnes, une source proche du gouvernement marocain.

Ces personnes n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement sur le sujet et ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Le FMI et la Banque mondiale ont refusé de commenter la position du Maroc sur les réunions, renvoyant Reuters à une déclaration commune du week-end avec l'Inde, la France, l'Union européenne et l'Union africaine qui a exprimé ses condoléances pour les pertes humaines et les dégâts et a parlé de "notre volonté de soutenir le Maroc de la meilleure façon possible", y compris en répondant aux besoins financiers urgents à court terme.

Les deux institutions ont déclaré qu'elles se concentraient dans l'immédiat sur la réponse initiale à la catastrophe.

Le bilan du séisme de magnitude 6,8 qui a frappé les montagnes du Haut Atlas, à 72 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, a continué de s'alourdir lundi, atteignant 2 862 morts et 2 562 blessés, selon la télévision d'État.

L'effondrement des maisons traditionnelles en briques de terre dans les zones les plus touchées a rendu la recherche de survivants particulièrement difficile.

Marrakech a subi quelques dégâts dans son centre historique, mais les quartiers plus modernes de la ville ont été en grande partie épargnés. Le site des réunions du FMI et de la Banque mondiale, un campus de structures temporaires situé à la périphérie de la ville, près de l'aéroport, est en grande partie intact et les travaux de préparation se poursuivent, a déclaré l'une des sources.

Bloomberg avait précédemment rapporté que les responsables marocains s'attendaient à ce que les réunions aient lieu.