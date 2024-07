Le Maroc envisage d'acquérir un satellite espion auprès d'Israeli Aerospace Industries (IAI) dans le cadre d'une transaction d'un milliard de dollars, ont rapporté mercredi les médias marocains.

L'entreprise publique IAI a déclaré mardi qu'elle avait conclu un contrat d'un milliard de dollars pour fournir l'un de ses systèmes à une tierce partie dont le nom n'a pas été dévoilé.

IAI, qui fabrique certains des drones et des systèmes de défense antimissile les plus avancés d'Israël, a déclaré dans une déclaration réglementaire à Tel-Aviv que le contrat serait exécuté sur cinq ans.

Dans le cadre de ce contrat, IAI fournira le satellite espion Ofek 13 qui remplacera deux satellites d'Airbus et de Thales, ont rapporté les sites d'information marocains Le Desk et Le 360, citant des sources israéliennes à Rabat.

Le chef de la mission israélienne à Rabat et le ministère marocain des Affaires étrangères n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Israël et le Maroc ont conclu un pacte de défense en 2021, couvrant le renseignement et la coopération dans les industries militaires et les achats.