Le Marocain condamné à mort à Donetsk a la nationalité ukrainienne, ce n'est pas un mercenaire - père

Le Marocain Brahim Saadoun et les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner ont été reconnus coupables "d'activités mercenaires et d'avoir commis des actions visant à prendre le pouvoir et à renverser l'ordre constitutionnel" de la RPD, ont déclaré les médias russes la semaine dernière.

Les trois hommes ont été capturés alors qu'ils combattaient pour l'Ukraine contre la Russie et les forces soutenues par la Russie.

Le combattant marocain a reçu la nationalité ukrainienne en 2020 après avoir suivi une année d'entraînement militaire comme condition d'accès aux études de technologie aérospatiale dans une université de Kiev, a déclaré son père Tahar Saadoun dans un courriel adressé à Reuters.

Il s'est rendu "volontairement" et doit être traité comme un "prisonnier de guerre", a déclaré le père.

La sentence fera l'objet d'un appel, a-t-il dit.

"En tant que famille, nous souffrons de l'absence de contact avec l'avocat pour échanger des informations juridiques et cela ajoute à notre calvaire", a-t-il ajouté.