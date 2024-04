L'État américain du Maryland a ouvert un canal temporaire sur le côté nord-est du pont effondré de Baltimore, permettant la circulation des navires autour du porte-conteneurs bloqué sur le site de la catastrophe, a déclaré lundi le gouverneur Wes Moore.

"Cela nous aidera à faire naviguer davantage de navires autour du site de l'effondrement", a déclaré M. Moore lors d'une conférence de presse, sans que l'on sache si le trafic était limité aux efforts de récupération.

Les équipes de récupération travaillent à l'ouverture d'un second canal temporaire, a indiqué M. Moore.

Le chenal de navigation du port de Baltimore est bloqué depuis qu'un porte-conteneurs chargé à bloc a perdu de la puissance et est entré en collision avec une colonne de soutien sur le pont Francis Scott Key mardi dernier, tuant six ouvriers routiers et provoquant la chute du pont, qui fait partie d'une autoroute faisant une boucle autour de Baltimore, dans la rivière Patapsco.

Le président américain Joe Biden se rendra à Baltimore vendredi et devrait rencontrer les dirigeants locaux et de l'État, y compris M. Moore, alors qu'il visitera la zone sinistrée, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Elle a indiqué que l'administration avait déjà travaillé avec les dirigeants locaux pour obtenir des barges et une grue pour la scène, ainsi qu'un afflux rapide d'argent.

"Comme le président l'a dit dans les heures qui ont suivi l'effondrement, cette administration sera aux côtés des habitants de Baltimore à chaque étape du processus", a déclaré Mme Jean-Pierre.

Elle a ajouté que l'administration travaillait avec le Congrès pour s'assurer que le gouvernement fédéral paierait la reconstruction du pont. (Reportage de Daniel Trotta, Steve Holland et Jarrett Renshaw ; Rédaction de Chizu Nomiyama et Josie Kao)