Le Mexique s'empresse d'agrandir la zone d'attente du fret d'un aéroport géré par l'armée depuis deux ans, moins d'un an après que le président sortant a forcé les vols de fret à déménager sur le site, a confirmé un fonctionnaire mercredi.

"La façon dont les travaux ont démarré immédiatement est impressionnante", a déclaré à Reuters le vice-ministre des Transports, Rogelio Jimenez Pons.

Le gouvernement cherche à terminer d'autres projets d'infrastructure avant que le président Andres Manuel Lopez Obrador ne quitte ses fonctions en octobre et que sa protégée, l'ancienne maire de Mexico Claudia Sheinbaum, ne prenne le relais.h Jimenez Pons a déclaré qu'il n'était pas certain que l'expansion de l'aéroport soit achevée à temps.

L'armée a déclaré dans un document déposé au ministère des finances cette année qu'elle dépenserait environ 2,86 milliards de pesos (162,88 millions de dollars) pour construire sept bâtiments de stockage de fret de "style duplex", deux plates-formes et une nouvelle voie de circulation.

L'année dernière, Lopez Obrador a ordonné aux transporteurs de fret de transférer leurs activités à l'aéroport international Felipe Angeles (AIFA), situé à la périphérie de la ville, au détriment de l'aéroport international de Mexico (AICM), plus ancien et plus proche.

M. Lopez Obrador a admis qu'il s'agissait de stimuler le trafic dans le nouvel aéroport, un projet phare de son administration, où les affaires étaient au ralenti.

Lorsque le déménagement a été décrété, toutes les zones de stockage de fret de l'AIFA avaient déjà été occupées, a déclaré un cadre d'UPS à Reuters en septembre.

La zone de stockage "s'est avérée trop petite pour (les transporteurs)", a déclaré M. Jimenez Pons.

L'aéroport est rapidement devenu le premier du pays pour les vols de fret, selon les données de l'aviation civile.

"Au début, les compagnies se sont plaintes", a déclaré M. Jimenez Pons. Mais maintenant (je leur dis) : "Vous gagnez le double de ce que vous gagniez avant".

Le fonctionnaire a ajouté que l'industrie avait également commencé à se développer autour de l'AIFA et que la circulation des marchandises devenait "beaucoup plus efficace".

Le ministère des transports a achevé la construction d'une nouvelle autoroute vers l'AIFA après son ouverture.

Le gouvernement a largement subventionné l'AIFA depuis son ouverture. Sans 1,484 milliard de pesos (84,52 millions de dollars) de subventions l'année dernière, l'AIFA aurait enregistré une perte, selon son rapport annuel.

Aujourd'hui, l'AIFA "se rapproche de l'autosuffisance", a déclaré M. Jimenez Pons. (1 $ = 17,5589 pesos mexicains) (Reportage de Kylie Madry ; Rédaction de David Gregorio)