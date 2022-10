Le Mexique brouille les pistes en matière de couverture pétrolière afin d'éviter les hausses de coûts de Wall street et des majors du pétrole.

Le programme connu sous le nom de "Hacienda hedge", le plus grand accord financier sur le pétrole au monde, est conçu pour protéger les revenus pétroliers de la deuxième plus grande économie d'Amérique latine contre les chutes de prix sur le marché mondial.

Au cours des années précédentes, le Mexique a consacré plus d'un milliard de dollars à ce programme.

"Il est revu en permanence, nous recherchons constamment des devis. Notre objectif est de couvrir et de protéger le budget", a déclaré à Reuters M. Yorio, qui a dirigé le programme, au Palais présidentiel, tard mercredi.

La nouvelle stratégie brouille les pistes et "vous ne pouvez pas savoir si nous demandons des cotations ou si nous achetons... nous obtenons des cotations de manière récurrente, précisément pour que les contreparties ne puissent pas nous lire", a-t-il ajouté.

Ces dernières années, le Mexique a commencé à restreindre considérablement la quantité d'informations qu'il divulgue sur l'accord secret.

Il a classé des détails auparavant publics, notamment le coût global, le prix d'exercice des options de vente et le montant mis de côté par le fonds de stabilisation des revenus pétroliers qui contribue à la protection globale.

Le Mexique ne divulgue plus non plus le nom des contreparties, qui ont longtemps été les grandes banques de Wall street et les majors du pétrole.

En raison des sensibilités entourant la couverture, Yorio a refusé de donner des détails sur le prix d'exercice des options.

Mais le responsable du ministère des finances s'est moqué de l'idée que le chiffre se situe autour de 75 dollars le baril, comme l'a suggéré un média au début du mois, car cela est bien supérieur aux 68,70 dollars le baril pour le panorama des exportations estimé dans le budget 2023.

"Mon objectif est de couvrir le budget et de le protéger", a déclaré M. Yorio. "Dans le contexte actuel de tension géopolitique, la volatilité des prix du pétrole est très élevée et donc la volatilité des primes associées à la couverture est très élevée."

Le ministère des finances a déclaré en janvier 2021 que le Mexique avait reçu en 2020 un versement de 2,38 milliards de dollars au titre du programme de couverture pétrolière, compensant ainsi quelque 80 % de pertes de revenus pétroliers après que la pandémie de coronavirus a fait chuter les prix du brut.