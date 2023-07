Le gouvernement mexicain a demandé lundi à une cour d'appel américaine de relancer un procès de 10 milliards de dollars visant à tenir les fabricants d'armes américains responsables d'avoir facilité le trafic d'armes à destination des cartels de la drogue à travers la frontière américano-mexicaine.

Un groupe de trois juges de la première cour d'appel du circuit des États-Unis, à Boston, s'est demandé si un juge d'une juridiction inférieure avait conclu à tort qu'une loi américaine interdisait au Mexique de poursuivre Smith & Wesson Brands, Sturm, Ruger & Co et d'autres entreprises.

Cette loi, la loi fédérale sur la protection du commerce licite des armes (PLCAA), offre à l'industrie des armes à feu une large protection contre les poursuites liées à l'utilisation abusive de leurs produits.

Toutefois, les avocats du Mexique ont fait valoir que la loi n'interdit les poursuites que pour des blessures survenues aux États-Unis et qu'elle ne protège pas les sept fabricants et le distributeur qu'ils ont poursuivis de toute responsabilité dans le trafic d'armes à feu au profit de criminels mexicains.

Steve Shadowen, avocat du Mexique, a déclaré qu'en autorisant la poursuite de l'affaire devant les tribunaux américains, le Mexique pourrait non seulement demander des dommages-intérêts, mais aussi une décision de justice visant à lutter contre les 20 000 décès annuels qu'il impute aux actions des entreprises.

"Ce que nous voulons, c'est une injonction pour que ces défendeurs commencent à faire attention à leurs systèmes de distribution", a-t-il déclaré. "Et ce ne sont que les tribunaux américains qui peuvent fournir cette injonction.

Le Mexique affirme que plus de 500 000 armes à feu font l'objet d'un trafic annuel entre les États-Unis et le Mexique, dont plus de 68 % sont fabriquées par les sociétés qu'il a poursuivies, parmi lesquelles Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co et Glock Inc.

Noel Francisco, avocat de Smith & Wesson, a fait valoir que l'action en justice du Mexique ne contenait aucune allégation selon laquelle les ventes d'armes des fabricants d'armes auraient fait quoi que ce soit qui aurait pu créer une exception aux larges protections de la PLCAA.

"Vous avez des fabricants agréés qui vendent à des distributeurs agréés qui vendent à des détaillants agréés qui vendent à des personnes qui satisfont aux exigences de la loi fédérale, mais certains d'entre eux se trouvent être des acheteurs de paille", a-t-il déclaré.

Le juge William Kayatta a déclaré que le Mexique n'avait pas allégué que les fabricants d'armes avaient directement violé des lois sur les armes à feu, mais que l'une de ses principales théories juridiques était qu'ils avaient aidé et encouragé d'autres personnes à faire du trafic d'armes à l'étranger, ce qui créait une responsabilité potentielle.

"Qu'y a-t-il de mal à cela ? a demandé M. Kayatta.

Une décision est attendue dans les prochains mois.