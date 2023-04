Les procureurs mexicains ont engagé des poursuites pénales à l'encontre de hauts responsables de l'immigration dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a coûté la vie à 40 migrants dans un centre de détention le mois dernier, a déclaré le bureau du procureur général mardi.

Parmi ces personnes figurent le directeur de l'Institut national des migrations (INM), Francisco Garduno, et le représentant principal de l'agence dans l'État de Chihuahua, au nord du pays, où l'incendie s'est produit, Salvador Gonzalez, ont indiqué deux sources au fait de l'affaire.

L'INM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire et Garduno n'a pas pu être joint directement. M. Gonzalez a déclaré qu'il coopérerait à l'enquête et qu'il soutiendrait les victimes.

Le bureau du procureur général a déclaré dans un communiqué qu'il avait engagé des poursuites pénales contre six fonctionnaires en rapport avec l'incendie, en ne les identifiant que par leur prénom, comme il est d'usage au Mexique.

Il n'a pas précisé si les personnes avaient été inculpées ou allaient l'être, et ni le bureau ni l'INM n'ont fourni d'autres détails.

Le communiqué indique que M. Garduno et un autre haut fonctionnaire, identifié par les deux sources comme étant M. Antonio Molina, n'auraient pas "surveillé, protégé et assuré la sécurité des personnes et des installations dont ils avaient la charge" et auraient facilité "des crimes contre les migrants".

M. Molina n'a pas pu être joint directement pour un commentaire.

L'incendie est survenu après les avertissements de l'auditeur fédéral concernant les problèmes au sein de l'INM, et les préoccupations de la Commission nationale des droits de l'homme concernant la mort d'un migrant dans un autre centre de détention en 2020.

"Ils indiquent un modèle d'irresponsabilité", a déclaré le bureau du procureur général.

La déclaration affirme également que M. Gonzalez et trois autres fonctionnaires sont liés à la conduite qui a conduit à la mort des migrants.

Plus tôt dans la journée de mardi, le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré que les migrants n'avaient pas pu échapper à l'incendie en raison de l'absence de la personne qui détenait la clé de leur cellule fermée à clé.

Cinq personnes ont été arrêtées dans cette affaire le mois dernier, dont des agents de l'INM et un agent de sécurité privé. Ni l'INM ni la société de sécurité n'ont commenté les arrestations.