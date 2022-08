Le Mexique enregistre l'année la plus meurtrière pour les journalistes, avec 18 meurtres à ce jour -reportage

Sur les 18 décès, Article 19 avait identifié un lien potentiel avec son travail dans neuf cas jusqu'à présent, a déclaré à Reuters le directeur régional de l'organisation, Leopoldo Maldonado.

"2022 pourrait être la pire année en un siècle pour la presse", a déclaré Maldonado.

En un peu plus de huit mois, le nombre de morts pour 2022 a déjà dépassé les 13 meurtres enregistrés l'année dernière et les 14 enregistrés en 2020. Article 19 a constaté que les décès étaient liés à la profession des victimes dans environ la moitié des cas en 2021 et 2020, a-t-il précisé.

Entre-temps, l'organisation a documenté un total de 331 attaques contre des journalistes au cours du premier semestre de l'année, la plupart impliquant des actes d'intimidation et de harcèlement. Certains ont également reçu des menaces, tandis qu'une poignée de cas impliquaient l'utilisation abusive présumée de la puissance publique.

Cela marque une augmentation de 51,83 % par rapport au premier semestre de 2018, lorsque l'ancien président Enrique Pena Nieto était au pouvoir, indique le rapport.

En outre, Article 19 a déclaré que quatre journalistes avaient été déplacés de force dans le pays, tandis que deux se sont exilés au cours du premier semestre de l'année.

"Le rôle joué par les autorités dans la violence contre la presse reflète clairement un manquement aux obligations de l'État de garantir les droits et l'intégrité des journalistes et des médias", ajoute le rapport.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré à plusieurs reprises que son gouvernement ne s'attaquait pas à la presse et que les meurtres récents étaient le fait de groupes criminels.

Article 19 affirme que l'État est à l'origine de la plupart des attaques contre la presse, avec 128 cas enregistrés au cours du premier semestre. Il s'agit d'"une tendance constante depuis 2007", a déclaré le groupe.