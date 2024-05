Le prochain gouvernement mexicain, qui sera élu le 2 juin, est confronté à trois risques principaux pour sa note de crédit souveraine, y compris la possibilité que des déficits budgétaires plus importants conduisent à une dette publique plus élevée, a déclaré Fitch Ratings à Reuters.

Les deux autres risques principaux qui pourraient avoir des "implications négatives" pour la note de crédit sont les politiques gouvernementales qui nuisent à la croissance économique du Mexique ou la possibilité d'une détérioration de la gouvernance et de l'État de droit, a déclaré l'agence de notation.

"Si les déficits fiscaux restent cohérents avec une augmentation accélérée de la dette publique, cela pourrait affecter la note souveraine du Mexique", a déclaré Carlos Morales, analyste principal de Fitch pour le Mexique.

La candidate du parti au pouvoir, Claudia Sheinbaum, proche alliée du président Andres Manuel Lopez Obrador, dispose d'une avance confortable sur son plus proche rival, selon un sondage réalisé la semaine dernière.

M. Lopez Obrador a largement maintenu les finances publiques mexicaines en ordre au cours de ses cinq premières années au pouvoir, en menant de vastes politiques d'austérité budgétaire, même au plus fort de la pandémie.

Mais en 2024, sa sixième et dernière année à la tête de la deuxième économie d'Amérique latine, le gouvernement a estimé que le déficit budgétaire atteindrait 5,9 % du produit intérieur brut (PIB), tel que mesuré par les besoins d'emprunt du secteur public, alors que son gouvernement cherche à achever de grands projets d'infrastructure.

Cette estimation du déficit est en hausse par rapport aux déficits de 4,3 % du PIB en 2023 et 2022, de 3,8 % en 2021, de 4,3 % en 2020 et de 2,3 % en 2019, selon le rapport Fiscal Monitor du Fonds monétaire international (FMI) publié en avril. En fait, le déficit prévu pour 2024 est de loin le plus élevé dans les archives du FMI sur le déficit du Mexique, qui remontent à neuf ans.

"C'est un pas dans la mauvaise direction. Il s'agit d'un déficit assez élevé qui peut entraîner des risques à long terme [...] si cela se poursuit au cours des prochaines années, pendant la prochaine administration, ce serait sans aucun doute négatif pour le crédit", a déclaré M. Morales.

Toutefois, M. Morales a souligné qu'à mesure que la construction et les dépenses des projets d'infrastructure emblématiques de M. Lopez Obrador, tels que la raffinerie d'Olmeca dont le budget a été dépassé, prendront fin, il s'attend à ce que les déficits budgétaires plus élevés soient transitoires.

En revanche, une croissance économique plus robuste, des déficits budgétaires moins importants conduisant à une réduction de la dette publique ou une amélioration de la gouvernance et de l'État de droit seraient des éléments positifs pour la note de crédit.

Le futur président mexicain devra également s'occuper de l'entreprise publique d'énergie Pemex, qui est depuis des années une source d'inquiétude pour les finances publiques, car elle est l'entreprise d'énergie la plus lourdement endettée au monde.

"La dette de Pemex s'est stabilisée, mais au détriment des comptes budgétaires du gouvernement fédéral", a déclaré M. Morales. "Nous nous attendons à ce que le soutien du gouvernement se poursuive dans la prochaine administration, quel que soit le vainqueur de l'élection.

En décembre, Fitch a confirmé la note de défaut de l'émetteur mexicain à long terme en devises étrangères à "BBB-", en indiquant que les perspectives de la note étaient stables. (Reportage d'Anthony Esposito et de Noe Torres ; rédaction de Rod Nickel)