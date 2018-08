Le Mexique offre E1,4 mln pour l'arrestation d'un baron de la drogue

MEXICO, 15 août (Reuters) - Les autorités mexicaines offrent une récompense de 30 millions de pesos (1,4 million d'euros) pour toute information menant à l'arrestation du plus puissant baron de la drogue du pays, a annoncé mercredi le procureur général de Mexico.

Nemesio (ou Ruben) Oseguera Cervantes, surnommé "El Mencho", est le narcotrafiquant le plus recherché du Mexique depuis la capture de Joaquin "El Chapo" Guzman, l'ancien patron du cartel de Sinaloa, et son extradition l'an dernier aux Etats-Unis, où il va être jugé.

Spécialisé dans le trafic de métamphétamine et d'héroïne en plus de la cocaïne sud-américaine, le Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) d'El Mencho a des ramifications aux Etats-Unis et en Amérique latine, mais aussi en Europe et en Asie, deux marchés lucratifs.

Les Etats-Unis offrent déjà une récompense de 5 millions de dollars pour l'arrestation de celui qui a été désigné en mars "ennemi public numéro un" par le nouveau chef de la DEA (Drug Enforcement Administration) à Chicago, la ville américaine au taux d'homicides le plus élevé.

La DEA accuse le cartel dirigé par cet ancien policier de l'Etat du Jalisco, dont le chef-lieu est Guadalajara, au nord-ouest de Mexico, de recourir à une "violence extrême" pour étendre son emprise sur le trafic d'héroïne.

La femme d'El Mencho a été arrêtée au mois de mai au Mexique pour blanchiment d'argent. (Anthony Esposito; Tangi Salaün pour le service français, édité par Arthur Connan)