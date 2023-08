Le Mexique a indiqué vendredi qu'il avait notifié aux États-Unis qu'il ne procéderait pas à l'examen demandé concernant les droits du travail dans l'usine de composants automobiles de Grupo Yazaki à Guanajuato.

Le représentant américain au commerce a déclaré le 7 août qu'il avait demandé au Mexique de vérifier si les travailleurs "étaient privés de leur droit à la liberté d'association et à la négociation collective" dans l'usine de l'entreprise privée, qui fabrique des composants électriques pour automobiles pour le compte de la société japonaise Yazaki Corp.

Le ministère mexicain du travail et le Centre fédéral de conciliation et d'enregistrement des travailleurs "ont déterminé qu'il n'y avait pas de preuve substantielle d'ingérence de l'employeur ou de déni des droits à la liberté d'association et de négociation collective par l'entreprise", ont déclaré les ministères du travail et de l'économie dans un communiqué commun.

Ce rejet est l'une des rares fois où, depuis l'entrée en vigueur de l'accord États-Unis-Mexique-Canada en 2020, le Mexique a jugé qu'une affaire ne pouvait être examinée dans le cadre de ce pacte, dont les règles sont plus strictes que celles de l'ALENA qui l'a précédé.