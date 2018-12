Le Mexique relève son taux directeur de 25 pts de base à 8,25%

MEXICO, 20 décembre (Reuters) - La Banque centrale du Mexique (Banxico) a relevé jeudi son taux directeur de 25 points de base, comme attendu par les marchés, en mettant en avant des incertitudes liées à la politique économique du nouveau gouvernement de gauche et le maintien d'une inflation élevée.

Le comité de politique monétaire de Banxico a décidé à l'unanimité de relever le taux interbancaire au jour le jour de 25 points de base à 8,25%, au plus haut depuis août 2008.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador, en fonction depuis le 1er décembre, avait ébranlé les marchés financiers le 29 octobre lorsqu'il avait annoncé qu'il arrêterait le chantier du nouvel aéroport de Mexico sur la base d'un référendum largement contesté. L'agence de notation Fitch avait alors averti qu'elle pourrait abaisser la note de crédit du pays.

"Le taux de change du peso a continué de refléter les incertitudes concernant la politique de la nouvelle administration", a expliqué la banque centrale dans son communiqué de politique monétaire. "De plus, la prime de risque souverain et les taux d'intérêt de moyen et long termes ont montré des hausses notables, qui n'ont été qu'en partie inversées".

Banxico avait déjà relevé son taux directeur d'un quart de point le 15 novembre en prévision du changement de politique économique.

L'inflation mexicaine a reculé moins que prévu en novembre, s'établissant à 4,72% sur un an contre 4,90% en octobre et 4,53% attendu en moyenne par les économistes interrogés par Reuters.

(Bureau de Mexico, Véronique Tison pour le service français)