Le Mexique va augmenter sa production d'aliments de base afin de réduire l'inflation.

M. Ramirez s'exprimait lors d'une conférence de presse aux côtés du président Andres Manuel Lopez Obrador, qui a déclaré que le plan visait à garantir des prix équitables pour un panier d'aliments de base. Le Mexique ne prévoit pas d'appliquer un contrôle des prix, a précisé M. Lopez Obrador.

Le plan serait mis en place pour six mois et pourrait être renouvelé si nécessaire et convenu avec les chefs d'entreprise, a déclaré M. Ramirez, ajoutant qu'il s'attendait à un impact à court terme sur les prévisions d'inflation pour les produits de base.

L'inflation annuelle mexicaine a atteint 7,72 % au cours de la première moitié d'avril, un sommet de plus de 20 ans qui pourrait inciter la banque centrale à augmenter davantage les taux d'intérêt.

Alberto Ramos, économiste chez Goldman Sachs, a qualifié de "développements positifs" l'augmentation de l'offre de nourriture et de céréales, la réduction des droits d'importation et le fait de rester à l'écart des mesures coercitives et du contrôle pur et simple des prix.

Mais M. Ramos a souligné qu'il n'était pas clair comment l'offre de nourriture pourrait augmenter de manière significative à court terme, et a déclaré que toute offre supplémentaire de nourriture et de céréales locales serait probablement encore plus chère en raison de la hausse des coûts des engrais et de la production.

L'expérience internationale et latino-américaine en matière de contrôle des prix et d'"accords volontaires sur les prix" n'est pas positive, car ils ont tendance à être très inefficaces au-delà du très court terme pour maintenir l'inflation sous contrôle, à créer des distorsions dans les prix relatifs, et les prix réprimés conduisent généralement à des augmentations plus importantes par la suite", a déclaré Ramos.

Pourtant, certaines des entreprises les plus importantes du Mexique ont soutenu le plan anti-inflation de Lopez Obrador.

Le milliardaire Carlos Slim, l'homme le plus riche du Mexique, avait dit au gouvernement que ses entreprises téléphoniques mexicaines Telmex et Telcel, des unités d'America Movil, n'augmenteraient pas les prix pour le reste de l'année 2022, selon Ramirez.

M. Lopez Obrador a déclaré que les chaînes de supermarchés mexicaines telles que Chedraui et Soriana soutenaient le plan anti-inflation.

Le fabricant de pain Grupo Bimbo a également soutenu l'initiative, et devrait maintenir ses prix du pain blanc pendant six mois, a déclaré Liliana Mejia, cadre de l'entreprise, lors de la conférence de presse.