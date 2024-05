Le Mexique envisage de reprendre ses livraisons de petrole a Cuba apres une pause de trois mois, selon des donnees de transport maritime publiees mercredi, ce qui pourrait contribuer a attenuer les pannes d'electricite et la penurie de carburant qui s'aggrave sur l'ile.

Cuba a desesperement besoin de ce carburant. Les pannes d'electricite occasionnelles sur l'ile communiste sont devenues monnaie courante ces derniers mois, car le pays a du mal a obtenir du petrole brut et du carburant de ses principaux fournisseurs, et des problemes logistiques compliquent la distribution de carburant domestique a ses centrales electriques vetustes.

Depuis l'annee derniere, l'entreprise publique mexicaine Pemex est devenue un nouveau fournisseur, a declare la societe petroliere a la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis au debut du mois, completant l'offre du Venezuela et envoyant du brut leger par l'intermediaire d'une filiale a 100 % a bord de la flotte de petroliers cubains.

Le petrolier Vilma, battant pavillon cubain, est arrive cette semaine au mouillage mexicain de Pajaritos et attend d'etre charge dans ce port, selon les donnees de suivi des navires de la societe financiere LSEG. La derniere cargaison de petrole en provenance du Mexique et a destination de Cuba remonte a fevrier.

Depuis qu'il a commence a exporter regulierement du petrole l'annee derniere, le Mexique a envoye jusqu'en fevrier une moyenne de 21 000 barils par jour (bpj) de brut et de gaz de petrole liquefie (GPL) a Cuba, selon les donnees.

Les expeditions effectuees au cours du second semestre de l'annee derniere ont ete evaluees par Pemex a quelque 400 millions de dollars. Le president mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a declare que son gouvernement soutiendrait Cuba dans la mesure du possible et que le pays souffrait d'un blocus inhumain et injuste de la part des Etats-Unis.

De son cote, le Venezuela a reduit ses livraisons de petrole a Cuba a quelque 24 500 bpj au cours des quatre premiers mois de cette annee, contre pres de 50 000 bpj au cours de la meme periode en 2023.

Les autorites cubaines ont recemment declare que les pannes d'electricite se multipliaient en raison des penuries de carburant, des dysfonctionnements des equipements de ses centrales au fioul obsoletes et des problemes de transport du carburant vers les zones a forte demande.

Mercredi, le reseau electrique du pays accusait un deficit egal a un tiers de la demande totale, selon les donnees officielles. Les longues files d'attente sont redevenues la norme dans les stations-service.

Les pannes d'electricite ont recemment touche meme la capitale, La Havane, qui a longtemps ete epargnee par les pannes les plus graves, ce qui a accru les tensions dans le centre economique et demographique du pays.

Cuba a besoin d'environ 125 000 bpj de carburants, y compris de l'essence, du diesel et du mazout pour la production d'electricite, selon le Bureau d'information statistique. Ce volume est a comparer a une production nationale de petrole d'environ 40 000 bpj, ce qui cree un besoin constant d'importations.

Le gouvernement affirme que les sanctions americaines, combinees a une crise economique de plus en plus aigue, ont provoque une penurie de carburant.