Le Miami Herald remporte le Pulitzer pour sa couverture de l'effondrement d'une copropriété

Le New York Times a remporté le Pulitzer du reportage national pour sa couverture des contrôles routiers mortels effectués par la police.

Les prix Pulitzer annuels sont les récompenses les plus prestigieuses du journalisme américain.

Les prix, décernés depuis 1917, ont été établis dans le testament de l'influent éditeur de journaux Joseph Pulitzer, qui est décédé en 1911 et a laissé de l'argent pour aider à créer une école de journalisme à l'Université Columbia et à établir les prix.

Ils ont commencé avec quatre prix en journalisme, quatre en lettres et théâtre, un pour l'éducation et cinq bourses de voyage. Aujourd'hui, ils récompensent généralement 15 catégories dans les domaines du reportage, de l'écriture et de la photographie, plus sept prix dans les domaines du livre, du théâtre et de la musique.

Un conseil composé principalement de rédacteurs en chef de grands médias et d'universitaires américains préside au processus de jugement qui détermine les gagnants.