Le Michigan est en tête d'affiche des victoires des États en matière de droit à l'avortement

Les électeurs du Michigan ont adopté à près de 55% un amendement constitutionnel connu sous le nom de Proposition 3 qui consacre le droit à l'avortement, selon Edison Research. En Californie et au Vermont, les électeurs ont également approuvé l'ajout de protections contre l'avortement à la constitution de leur État.

Pendant ce temps, les électeurs du Kentucky, un État profondément conservateur, semblaient prêts à rejeter un amendement constitutionnel qui aurait déclaré l'absence de droit à l'avortement, tout comme les électeurs du Kansas l'avaient fait en août.

Les victoires pour le droit à l'avortement suggèrent que les électeurs de tous bords politiques s'opposent aux restrictions sévères en matière d'avortement que plusieurs États dirigés par des républicains ont mises en place depuis que la Cour suprême des États-Unis a supprimé le droit fédéral à l'avortement en juin.

Les résultats des questions de scrutin, en particulier dans un État pivot comme le Michigan, pourraient ouvrir la voie à de futures campagnes d'État visant à rétablir de manière proactive le droit à l'avortement.

"L'adoption de la proposition 3 marque une victoire historique pour l'accès à l'avortement dans notre État et dans notre pays - et le Michigan a ouvert la voie à de futurs efforts pour rétablir les droits et les protections de Roe v. Wade dans tout le pays", a déclaré Darci McConnell, porte-parole de la campagne soutenant l'amendement.

Les partisans de l'amendement se sont réunis dans le centre-ville de Détroit pour une soirée de présentation des résultats électoraux mardi soir. L'ambiance était joviale car les "oui" à l'amendement du Michigan ont dépassé les "non" dans tout l'État.

Nicole Wells Stallworth, directrice exécutive de Planned Parenthood Advocates of Michigan, est montée sur scène et s'est adressée à la foule qui comprenait Nancy Northup, PDG du Center for Reproductive Rights, des procureurs de comté locaux, des solliciteurs de campagne et des travailleurs de cliniques d'avortement.

"Nous vivons à une époque qui ne ressemble à aucune autre", a déclaré Wells Stallworth. "Et en tant que tel, nous avions besoin d'une campagne comme aucune autre".

Alors que le Michigan autorise actuellement l'avortement jusqu'à la viabilité, soit environ 24 semaines, une loi de 1931 interdisant les avortements est toujours en vigueur et aurait pu potentiellement être appliquée. L'adoption de l'amendement rend maintenant cette loi inconstitutionnelle.

Michigan Reproductive Freedom For All, une coalition de droits reproductifs et de groupes progressistes, a mené la pétition pour obtenir l'amendement sur le bulletin de vote.

Le groupe s'est ensuite efforcé de persuader les électeurs que l'avortement devrait être une décision privée, et non une décision prise par les politiciens. La campagne a recueilli plus de 43 millions de dollars, selon l'organisme de suivi des dépenses politiques Transparency USA.

La campagne d'opposition à l'amendement, Citizens to Support Michigan Women and Children, a fait passer le message que l'amendement était trop extrême et que les dirigeants élus de l'État devraient pouvoir décider de la réglementation de l'avortement. La campagne a recueilli environ 17 millions de dollars, selon Transparency USA.