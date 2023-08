Les autorités japonaises n'interviendront probablement pas sur les marchés des changes pour soutenir le yen, car la monnaie a déjà trouvé un certain soutien et se dirigera beaucoup plus haut lorsque les taux d'intérêt américains atteindront leur maximum, a déclaré l'ancien fonctionnaire des finances Eisuke Sakakibara.

M. Sakakibara s'est forgé une réputation d'animateur de marché dans les années 1990 après avoir conçu plusieurs interventions sur le marché des changes à l'époque où il était vice-ministre des finances, ce qui lui a valu le surnom de "M. Yen". Il reste une figure étroitement surveillée par les marchés pour sa perspicacité sur le yen.

Le yen est prêt à atteindre 130 contre le dollar américain d'ici la fin de l'année, car la Réserve fédérale américaine met fin à son resserrement monétaire agressif et les perspectives économiques du Japon s'améliorent, a déclaré M. Sakakibara à l'agence Reuters vendredi.

"Je pense que le ministère des Finances et la Banque du Japon sont raisonnablement satisfaits de ce qui s'est passé, donc je ne prévois pas d'intervention pour mettre en garde ou pour changer le cours du taux de change", a-t-il déclaré.

Les commentaires de Sakakibara interviennent alors que le yen oscille autour de 142 pour un dollar, s'étant stabilisé la semaine dernière après une baisse de 7,5 % cette année, les faibles rendements du Japon ayant fait de la monnaie une cible facile pour les vendeurs à découvert et les opérations de financement.

Le yen a chuté d'environ 14 % depuis que la Fed a commencé à relever rapidement ses taux pour lutter contre l'inflation galopante en mars 2022, tandis que la BOJ reste figée dans une position extrêmement accommodante.

Ce que la Fed, qui dépend des données, décidera finalement lors de ses prochaines réunions sera déterminant pour la position du yen, mais si la banque centrale américaine suit les attentes du marché, le yen atteindra 130 d'ici la fin de 2023 et progressivement 120 "au cours des prochaines années", a déclaré M. Sakakibara.

Après la dernière réunion du FOMC en juillet, la majorité des acteurs du marché s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux à 5,25-5,50 % en raison du ralentissement de l'inflation et de la perte d'élan de l'économie.

M. Sakakibara prend au mot le directeur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, qui estime que la politique d'assouplissement sera maintenue pour l'instant. Il estime que le Japon a enfin échappé aux tendances déflationnistes qui ont hanté l'économie depuis son passage au ministère des finances. Le ministère japonais des finances est intervenu en octobre lorsque le yen est tombé à 149,70 contre le dollar, et les spéculations se sont multipliées sur la possibilité d'une nouvelle dégringolade de la monnaie.

Bien que la possibilité d'un nouvel affaiblissement du yen par rapport au dollar ne puisse être totalement écartée, M. Sakakibara estime que "le vent a tourné" en ce qui concerne le dollar et le yen.

Si le yen peut atteindre la fourchette de 120-130, le gouvernement japonais devrait se sentir à l'aise, a-t-il déclaré.