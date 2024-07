La Cour suprême du Montana a semblé disposée à confirmer une décision historique selon laquelle l'État a violé les droits des jeunes à un environnement sain en empêchant les régulateurs d'examiner la manière dont les nouveaux projets de combustibles fossiles pourraient influer sur le changement climatique.

Plusieurs juges de la Cour suprême du Montana, composée de sept membres, ont semblé sceptiques quant à l'affirmation de l'État, dirigé par les républicains, selon laquelle les 16 jeunes gens concernés n'avaient pas la capacité juridique de contester une restriction de la capacité des agences à prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre lors de l'octroi de permis.

En exhortant les juges à annuler la décision rendue en 2023 par la juge Kathy Seeley du tribunal de district, Mark Stermitz, avocat de l'État, a déclaré que même si des facteurs humains contribuaient au changement climatique, "cela ne signifie pas que nous estimons que ce problème mondial peut être influencé de quelque manière que ce soit par une juge du tribunal de district de l'État du Montana".

Laurie McKinnon, juge à la Cour suprême du Montana, a toutefois déclaré que les plaignants qui ont déposé le dossier en 2020 voulaient s'assurer que les agences pourraient au moins prendre en compte l'impact des émissions, une "première étape" potentielle pour s'opposer à des permis potentiels.

"Ils ne peuvent même pas y parvenir maintenant avec cette limitation", a-t-elle déclaré.

Roger Sullivan, avocat des plaignants, a exhorté les juges à confirmer la décision de M. Seeley bloquant la restriction. Il a déclaré qu'elle "ferme les yeux des agences environnementales du Montana sur la crise environnementale la plus grave que le Montana ait jamais connue, à savoir la crise climatique".

Dans sa décision, Mme Seeley a estimé que les jeunes gens avaient un droit fondamental à un environnement propre et sain en vertu d'un amendement de 1972 à la constitution du Montana, qui oblige l'État à protéger et à améliorer l'environnement.

Cette affaire, qui a été suivie de près, est la première affaire de ce type à être jugée aux États-Unis par de jeunes militants écologistes. Ces derniers s'opposent aux politiques fédérales et étatiques qui, selon eux, encouragent ou autorisent l'extraction et la combustion de combustibles fossiles et violent les droits que leur confèrent les constitutions des États-Unis et des États fédérés.

Bien que certaines de ces affaires aient échoué, les jeunes militants ont remporté une grande victoire le mois dernier lorsque Hawaï a accepté, dans le cadre d'un accord inédit au niveau national, de prendre des mesures pour décarboniser son système de transport d'ici à 2045. (Reportage de Nate Raymond à Boston, rédaction d'Alexia Garamfalvi, Sandra Maler et Cynthia Osterman)