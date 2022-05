Le Mozambique détecte le premier cas de polio depuis 30 ans

Le cas, qui marque le deuxième cas importé de poliovirus sauvage en Afrique australe cette année après une flambée au Malawi en février, a été découvert chez l'enfant qui a commencé à ressentir l'apparition de la paralysie vers la fin du mois de mars, a déclaré l'OMS.

"La détection d'un autre cas de poliovirus sauvage en Afrique est très préoccupante .... Elle montre à quel point ce virus est dangereux et à quelle vitesse il peut se propager", a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, dans un communiqué.

La polio envahit le système nerveux et peut provoquer une paralysie irréversible en quelques heures. Elle ne peut être guérie, mais l'infection peut être évitée par la vaccination - et la réduction spectaculaire des cas dans le monde au cours des dernières décennies est due à d'intenses campagnes nationales et régionales de vaccination des bébés et des enfants.

L'OMS soutient des vaccinations à grande échelle ciblant des millions d'enfants en Afrique australe afin de stopper la propagation du virus sur le continent, qui a été déclaré exempt de polio sauvage indigène en 2020 après avoir éliminé toutes les formes du virus sauvage en Afrique.

Le séquençage génomique suggère que le cas nouvellement confirmé est lié à une souche qui a commencé à circuler au Pakistan en 2019, similaire au cas signalé au Malawi cette année, a ajouté l'OMS.

Dans les populations non vaccinées, les virus de la polio peuvent réapparaître et se propager rapidement. Les cas de polio dérivés du vaccin peuvent également survenir dans des endroits où l'immunité est faible et où l'assainissement est médiocre, car les personnes vaccinées peuvent excréter le virus, mettant ainsi les personnes non vaccinées en danger.