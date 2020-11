Le Musée canadien de la nature dévoile les lauréats de ses prix Inspiration Nature 2020

OTTAWA, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours d’une cérémonie virtuelle qui s’est tenue ce soir, le Musée canadien de la nature a dévoilé les lauréats de ses prix nationaux Inspiration Nature 2020. Inaugurés par le Musée en 2014, les prix récompensent des personnes, des groupes et des organisations qui ont jeté des ponts entre les Canadiens, la nature et le monde naturel en manifestant leur leadership, leur sens de l’innovation et de la créativité.



Parmi les gagnants figurent une fillette qui a écrit un livre pour exhorter les enfants à poursuivre leurs passions; un écologiste dévoué qui guide l’intendance des forêts à l’Île-du-Prince-Édouard; une organisation à but non lucratif qui encourage les Canadiens à créer des habitats pour les papillons; une petite organisation à but non lucratif qui soutient des projets de conservation sous les tropiques; et une entreprise d’agriculture urbaine qui adopte des pratiques innovantes pour encourager la production locale d’aliments. Ces lauréats viennent grossir les rangs des autres personnes honorées par le Musée, le musée national du Canada d’histoire naturelle et de sciences naturelles.

Les prix 2020 comportent sept catégories : Jeunes (17 ans et moins), Adultes, Organisations sans but lucratif (petites et moyennes), Organisations sans but lucratif (grandes), Entreprises (petites et moyennes), Entreprises (grandes) et Prix d’honneur récompensant l’accomplissement d’une vie.

« Nous sommes heureux de récompenser ces Canadiennes et Canadiens qui contribuent à renforcer les liens avec le monde naturel que ce soit dans leur organisation, leur entreprise ou leur engagement personnel, déclare Meg Beckel, présidente-directrice général du Musée canadien de la nature. Cette année, nous faisons tous face aux défis de la pandémie. Les histoires inspirantes des personnes récompensées ce soir nous rappellent, fort à propos, l’importance de vivre en équilibre avec la nature et de travailler à un avenir durable. »

Les lauréats 2020 :

Sophia Spencer, 11 ans, de Sarnia, en Ontario, auteure et passionnée des insectes qui encourage les jeunes à poursuivre leur passion en toute confiance.

Gary Schneider, de Stratford à l’Île-du-Prince-Édouard, défenseur et chef de file en matière de conservation et de protection des forêts et de la diversité botanique de sa province.

Le père Charles Brandt (à titre posthume), de l’île de Vancouver, guide spirituel et écologiste qui pendant des décennies a encouragé les citoyens à agir pour la conservation de l’environnement local.

Le Fonds international de conservation du Canada, de Chester en Nouvelle-Écosse, pour la préservation d’espèces sauvages et d’écosystèmes menacés dans les pays tropicaux.

La Fondation David Suzuki, dont le projet Butterflyway incite des bénévoles à créer et préserver des habitats pour les papillons au Canada.

L’entreprise ULAT, de Victoria en Colombie-Britannique, pour ses pratiques d’affaires durables et la création de la première marque de boules de séchage en laine au monde.

L’entreprise agricole urbaine, Fresh City Farms, pour ses pratiques innovantes et son rôle de chef de file dans la production locale et durable d’aliments.



On peut visionner les vidéos sur chacun des lauréats 2020 à nature.ca/prix.



Un jury a choisi les gagnants après avoir dressé une liste des candidats retenus en sélection finale. Les lauréats recevront 5000 $ qu’ils pourront donner à un programme de leur choix. Les prix 2020 bénéficient des commanditaires médiatiques The Walrus et The Globe and Mail. Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a parrainé le catégorie Jeunes, et Ontario Power Generation a parrainé le catégorie Organisations à but non lucratif (petites et moyennes).

Lauréats des prix Inspiration Nature 2020 :

Catégorie Jeunes (17 ans et moins) – Sophia Spencer, Sarnia, Ontario

Maintenant âgée de 11 ans, Sophia Spencer a été taquinée pour son intérêt pour les insectes quand elle était plus jeune. Avec le soutien de sa mère, elle a écrit un livre pour enfants intitulé The Bug Girl. Elle encourage d’autres enfants à poursuivre leur passion – c’est le message de son livre – par la lecture et l’Internet. Son travail a bénéficié d’une campagne dans les médias sociaux #BugsR4Girls organisée par des scientifiques qui l’encourageaient.

Catégorie Adultes – Gary Schneider, Stratford, Île-du-Prince-Édouard

Gary Schneider est l’un des écologistes les plus respectés de sa province, un champion de la biodiversité et un défenseur passionné des arbres, des habitats sauvages et des bassins versants. Il est le cofondateur de l’Environmental Coalition of PEI, dont une des priorités a été le projet Macphail Woods Ecological Forestry visant à rétablir et à propager la flore indigène de la province.

Prix d’honneur (à titre posthume) – Père Charles Brandt, Black Creek (île de Vancouver), Colombie-Britannique

Charles Brandt, qui est décédé à l’âge de 97 en octobre 2020, était un enseignant, un auteur et un guide spirituel qui prônait l’importance de la nature dans nos vies. Il a consacré plusieurs décennies de sa vie à la protection et la préservation d’habitats naturels de l’île de Vancouver. Il a notamment galvanisé les citoyens, les scientifiques et les politiciens pour le nettoyage de la rivière Tsolum, où l’on a rétabli les populations de saumons après un déclin de plusieurs décennies dû à la pollution provenant d’une mine abandonnée.

Catégorie Organisations à but non lucratif (moyennes et petites) – Fonds international de conservation du Canada (ICFC), Chester, Nouvelle-Écosse

L’ICFC considère la perte de biodiversité dans le monde comme une responsabilité partagée. Le Fonds soutient des projets de conservation des écosystèmes tropicaux, qui sont les plus menacés, et a investi à ce jour plus de 27 millions de dollars dans 32 pays. Son projet Éléphants au Mali a remporté le prix Équateur des Nations Unies en 2017.



Catégorie Organisations à but non lucratif (grandes) – Fondation David Suzuki, projet Butterflyway, Vancouver, Colombie-Britannique

Ce projet a pour but de créer des parcelles de fleurs sauvages, de plantes et d’arbustes propres à fournir nourriture et abri aux papillons partout au Canada. En 2019, ce projet comptait 255 rangers de papillons dans tout le pays, qui avaient semé 24 098 plants et créé 407 parcelles propices aux pollinisateurs, notamment dans 86 écoles et 30 terrains de golf.

Catégorie Entreprises (moyennes et petites) – Boules de séchage ULAT, Colombie-Britannique Fondée en 2011 par Jennifer LeBrun, ULAT est un fabricant et un distributeur canadien de boules de séchage en laine. C’est la première marque de boules de séchage de laine au monde. ULAT est une entreprise écologique; bonnes pour l’environnement, ses boules de séchage remplacent avantageusement les assouplissants en feuille à usage unique et leur processus de fabrication contribue aux efforts de conservation d’énergie et de réduction de la pollution de l’eau.

Catégorie Entreprises (grandes) – Fresh City Farms, North York, Ontario

La plus grande ferme urbaine commerciale du Canada, Fresh City Farms, encourage des relations durables et locales entre l’acheteur et les producteurs d’aliments. Au nombre des innovations de l’entreprise figure une plateforme de commerce en ligne qui prédit la demande en vue de réduire le gaspillage. Fresh City a lié des partenariats avec 75 autres fermiers qui adhèrent à des pratiques biologiques.

