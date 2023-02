Le NIESR britannique réduit ses perspectives de croissance pour 2023 et met en garde contre le niveau de vie.

Le National Institute for Economic and Social Research (NIESR) de Grande-Bretagne a réduit ses prévisions de croissance du produit intérieur brut cette année à 0,2 %, contre 0,7 % dans ses dernières prévisions en novembre, et prévoit une croissance de 1,0 % en 2024, contre 1,7 %.

Le directeur du NIESR, Jagjit Chadha, a déclaré que les prévisions dressaient "un tableau incroyablement déprimant", notamment pour le niveau de vie qui devrait stagner cette année après avoir fortement baissé l'an dernier en raison de la flambée des prix de l'énergie.

Un ménage britannique sur quatre ne serait pas en mesure de payer la nourriture et l'énergie sans utiliser ses économies, emprunter ou demander une autre aide au cours de l'exercice 2023/24, contre un sur cinq pour l'année en cours, selon le NIESR.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que l'un de ses principaux objectifs est de faire en sorte que l'inflation diminue de moitié cette année - comme l'avait déjà prévu la Banque d'Angleterre (BoE) - et le pays est au milieu d'une vague de grèves, les travailleurs cherchant à obtenir des salaires plus élevés.

Dans l'ensemble, la plupart des Britanniques doivent accepter que leurs revenus ont baissé en termes réels et qu'ils ne peuvent pas être facilement compensés par une augmentation de salaire, a déclaré Chadha - faisant écho à un message de la Banque d'Angleterre la semaine dernière lorsqu'elle a augmenté les taux d'intérêt à 4%, un record depuis 14 ans, pour lutter contre l'inflation qui est toujours supérieure à 10%.

Les 10 % de Britanniques les plus pauvres ont connu une faible baisse de revenus - grâce aux prestations sociales qui augmentent en fonction de l'inflation - mais les ménages à revenu moyen sont confrontés à une baisse de leurs revenus réels pouvant atteindre 13 % ou 4 000 livres (4 800 $) au cours de l'année jusqu'à la fin mars 2023, selon le NIESR.

Les prévisions de croissance du NIESR sont un peu plus optimistes que celles de la BoE et du Fonds monétaire international (FMI), qui ont tous deux prévu la semaine dernière que l'économie britannique se contracterait en 2023.

Toutefois, le groupe de réflexion voit également des pressions inflationnistes beaucoup plus persistantes, car l'inflation de base - qui exclut les prix de l'énergie et des denrées alimentaires - semble rigide, tandis que l'impact des taux d'intérêt plus élevés prend du temps à se faire sentir.

Leaza McSorley, directrice de recherche senior au NIESR, a déclaré qu'il y avait peu de signes de réduction des prix par les entreprises, même après de fortes baisses des coûts tels que les frais d'expédition, qui ont explosé pendant la pandémie.

Le NIESR prévoit que l'inflation des prix à la consommation mettra jusqu'à fin 2025 pour revenir à son objectif de 2 %, et qu'elle sera en moyenne de 8,3 % cette année et de 4,2 % en 2024 - soit plus du double des prévisions de la BoE.

(1 $ = 0,8332 livre)