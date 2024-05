Le National Transportation Safety Board (NTSB) a annoncé vendredi qu'il allait ouvrir une enquête sur la quasi-collision survenue en début de semaine entre un avion de la compagnie American Airlines et un petit avion à l'aéroport national Reagan Washington.

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré plus tôt qu'un contrôleur aérien avait annulé mercredi l'autorisation de décollage du vol 2134 d'American Airlines - un Airbus A319 - parce qu'un Hawker Beechcraft Super King Air avait reçu l'autorisation d'atterrir sur une piste d'intersection de l'aéroport. Reagan possède la piste la plus fréquentée du pays.

"Nous allons mener une enquête approfondie", a déclaré jeudi Mike Whitaker, administrateur de la FAA.

American Airlines a déclaré vendredi que "la sécurité de nos clients et des membres de notre équipe est notre priorité absolue, et nous sommes reconnaissants à notre équipage pour son professionnalisme. Nous soutiendrons la FAA et le NTSB dans leurs enquêtes".

Le NTSB a ouvert des enquêtes sur plus d'une demi-douzaine d'incidents évités de justesse depuis janvier 2023, qui ont soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de l'aviation américaine et à la pression exercée sur un contrôle aérien en sous-effectif.

La pénurie persistante de contrôleurs a retardé des vols et soulevé des

préoccupations en matière de sécurité

. Dans de nombreuses installations, les contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours pour pallier le manque de personnel. La FAA réclame 43 millions de dollars pour accélérer le recrutement et la formation des contrôleurs.

et a cherché à imposer de nouvelles exigences en matière de repos.

de repos.

Les problèmes de personnel

ont contraint la FAA à prolonger les réductions

aux exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la région de New York jusqu'en octobre 2024, ce qui permet aux compagnies aériennes d'effectuer moins de vols sans perdre de créneaux de décollage et d'atterrissage. Les compagnies aériennes ont

demandé que la dérogation

d'être prolongée d'un an.

Le NTSB tiendra une audience le 6 juin afin de déterminer la cause probable d'un quasi-accident survenu en février 2023 entre un avion cargo de FedEx et un avion de Southwest Airlines à Austin, au Texas.

Les deux avions ont failli entrer en collision lorsque le Boeing 767 de FedEx a été contraint de survoler le jet de Southwest pour éviter un accident dans des conditions de faible visibilité. La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré l'année dernière que les avions s'étaient approchés à environ 35 mètres l'un de l'autre dans ce qui aurait pu être une "terrible tragédie".