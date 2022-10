Le Nasdaq bondit alors que la détente des rendements du Trésor soulève les valeurs de croissance ; Twitter bondit.

(Pour un blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

*

Twitter bondit à la nouvelle que Musk va reprendre le rachat à 54,20 $/action

*

Rivian bondit après avoir réaffirmé son point de vue sur les livraisons de l'exercice financier ; soulève les pairs.

*

Les offres d'emploi aux Etats-Unis affichent en août la plus forte baisse depuis 2,5 ans.

*

Indices en hausse : Dow 2,42 %, S&P 2,63 %, Nasdaq 2,92 %.

4 octobre (Reuters) - Le Nasdaq a mené Wall street à la hausse mardi, soutenu par les méga-capitalisations de croissance et les valeurs technologiques, tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé, et que Twitter Inc a bondi à la suite d'informations selon lesquelles Elon Musk propose d'aller de l'avant avec son offre initiale pour la société de médias sociaux.

Si les gains se maintiennent, l'indice Nasdaq Composite devrait enregistrer sa meilleure performance en une journée depuis le 27 juillet.

Les données ont montré que les offres d'emploi aux États-Unis, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont connu leur plus forte baisse en près de 2 ans et demi en août.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont baissé pour la deuxième journée consécutive après les données sur l'emploi et la décision surprise de la banque centrale d'Australie de ralentir le rythme de ses hausses de taux.

"Des résultats inférieurs aux attentes indiquent un affaiblissement du marché du travail", a déclaré Thomas Hayes, président et membre directeur de Great Hill Capital, basé à New York.

"Si cela est confirmé par le rapport sur l'emploi NFP (non-farm payroll) vendredi, cela pourrait donner à la Fed une couverture pour ralentir son resserrement."

Néanmoins, le gouverneur Philip Jefferson a déclaré que l'inflation est le problème le plus grave auquel la Réserve fédérale est confrontée et qu'il "peut prendre un certain temps" pour le résoudre, et la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que la banque centrale doit procéder à de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Les leaders du marché mégacap tels que Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc et Nvidia Corp ont progressé de 2 à 5 %, tandis que l'indice des semi-conducteurs SE de Philadelphie a grimpé de 4,1 %.

Le milliardaire Elon Musk propose d'aller de l'avant avec son offre initiale de 54,20 $ par action pour rendre Twitter Inc. privé, ont déclaré deux sources familières avec la question, ce qui a fait grimper les actions de la société de médias sociaux de 12,7 %.

Tesla Inc, la société de véhicules électriques dirigée par Musk, a réduit ses gains initiaux, mais s'est tout de même négociée en hausse de 1,5 %.

À 12 h 52 HE, l'indice Dow Jones était en hausse de 713,98 points, soit 2,42 %, à 30 204,87, le S&P 500 était en hausse de 96,88 points, soit 2,63 %, à 3 775,31, et le Nasdaq Composite était en hausse de 315,72 points, soit 2,92 %, à 11 131,15.

Les banques telles que Citigroup, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont grimpé de près de 5 %, faisant grimper l'indice des banques de 4 %.

Indicateur de la nature généralisée des gains, seuls neuf titres de l'indice de référence S&P 500 se négociaient en territoire négatif.

Le rebond des actions lors de la première séance de négociation du dernier trimestre lundi a suivi la clôture la plus basse du S&P 500 en près de deux ans vendredi, qui a couronné sa pire performance mensuelle depuis mars 2020.

Rivian Automotive Inc a bondi de 12,1 % après que le fabricant de véhicules électriques a déclaré avoir produit 7 363 unités au troisième trimestre, soit 67 % de plus que le trimestre précédent, et a maintenu son objectif de 25 000 unités pour l'ensemble de l'année.

Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 9,87 contre 1 sur le NYSE et de 4,81 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 41 nouveaux sommets et 45 nouveaux creux. (Reportage de Medha Singh, Ankika Biswas et Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Montage d'Anil D'Silva, Arun Koyyur et Sriraj Kalluvila)