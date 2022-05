Le Nasdaq et le S&P 500 chutent de 3 % alors que la reprise des valeurs de croissance s'essouffle

Le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté de 3 % mercredi alors que le rallye des actions de croissance s'est estompé dans un contexte d'inquiétudes concernant la croissance économique, tandis que Target a plongé vers le bas du S&P 500 après que le détaillant soit devenu la dernière victime de la flambée des prix.

Le bénéfice de Target Corp pour le premier trimestre a été divisé par deux et la société a averti d'un plus grand impact sur les marges en raison de la hausse des coûts du carburant et du fret. Ses actions ont chuté de 25,2 % et ont connu leur pire journée depuis le crash du lundi noir du 19 octobre 1987.

Les résultats du détaillant interviennent un jour après que son rival Walmart Inc. ait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices. L'ETF SPDR S&P Retail a reculé de 8,2 %.

Les 11 principaux secteurs de l'indice S&P ont tous reculé, les valeurs liées à la consommation discrétionnaire et à la technologie ayant perdu respectivement 5,7 % et 3,5 %.

La hausse de l'inflation, le conflit en Ukraine, les perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement, les blocages liés à une pandémie en Chine et les perspectives de resserrement agressif des politiques par les banques centrales ont pesé sur les marchés récemment, alimentant les craintes d'un ralentissement économique mondial.

Le Wells Fargo Investment Institute a ajusté mercredi ses prévisions économiques pour faire d'une légère récession américaine son scénario de base pour la fin de 2022 et le début de 2023, sur la base des données économiques.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a promis mardi que la banque centrale américaine relèverait les taux aussi haut que nécessaire pour tuer une poussée d'inflation.

Les traders tablent sur des hausses de taux d'intérêt de 50 points de base par la Fed en juin et juillet.

"Une partie du marché se concentre définitivement sur un ralentissement potentiel de la croissance", a déclaré Zachary Hill, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments.

"La Fed est déterminée à resserrer les conditions financières, ce qui signifie une baisse des valorisations des actions et un élargissement des écarts de crédit."

Le S&P 500 est en baisse de 16,8 % jusqu'à présent en 2022 et le Nasdaq a chuté de plus de 26 %, frappé par les valeurs de croissance.

Les valorisations des actions, mesurées par le ratio cours/bénéfices à terme, ont fortement baissé ces dernières semaines, ce qui a augmenté l'attrait des actions pour certains investisseurs.

"Jusqu'à ce que nous ayons de la clarté (sur la Fed), les marchés vont continuer à être volatils", a déclaré Brooke May, associée directrice de la société de conseil en investissement Evans May Wealth.

"Mais à ce stade, les valorisations commencent à être attrayantes et, bien que cela puisse aller plus bas, ce sont des valorisations plutôt justes, alors espérons que nous nous rapprochons d'un fond."

Les sociétés Big Tech et de croissance sensibles aux taux, telles que Microsoft Corp, Apple Inc, le propriétaire de Google-Alphabet Inc, Meta Platforms, Tesla Inc et Amazon.com, ont chuté entre 3,5 % et 6,0 % après avoir mené un fort rebond lors de la session précédente.

À 12 h 08 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average avait perdu 836,46 points, soit 2,56 %, à 31 818,13, le S&P 500 avait perdu 125,35 points, soit 3,07 %, à 3 963,50, et le Nasdaq Composite avait perdu 432,54 points, soit 3,61 %, à 11 551,99.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, a augmenté à 29,54 points, après avoir baissé pendant six sessions consécutives.

Les émissions en baisse ont été plus nombreuses que les émissions en hausse dans un rapport de 4,97 contre 1 sur le NYSE et de 3,07 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 32 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 24 nouveaux sommets et 129 nouveaux points bas.