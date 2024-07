Le Nasdaq et le S&P 500 sont en passe d'ouvrir en hausse ce jeudi, les grandes capitalisations ayant rebondi et les prévisions optimistes de Taiwan Semiconductor Manufacturing ayant dopé les stocks de puces après une chute brutale lors de la séance précédente.

Les actions cotées en bourse de TSMC ont bondi de 2,4 % dans les échanges avant bourse après que le plus grand fabricant de puces contractuel au monde ait relevé ses prévisions de revenus pour l'année entière en raison de l'augmentation de la demande pour les puces d'intelligence artificielle. L'action avait chuté au cours de la séance précédente après les commentaires du candidat républicain à la présidence Donald Trump sur Taïwan.

Les résultats de TSMC ont redonné un peu de joie aux actions du secteur des puces et des mégacapitaux technologiques, Apple et Nvidia, tous deux clients de TSMC, ayant augmenté respectivement de 0,8 % et de 3 %.

D'autres fabricants de puces comme Advanced Micro Devices, Intel, Marvell Technology et Arm Holdings ont progressé de 0,9 % à 2,1 %.

Le secteur était prêt à rebondir après une chute brutale lors de la séance de mercredi, qui a vu les actions des fabricants de puces perdre plus de 500 milliards de dollars en valeur de marché à la suite d'un rapport selon lequel les États-Unis envisageaient de restreindre davantage les exportations de technologies avancées de semi-conducteurs vers la Chine, ainsi que des commentaires de M. Trump sur Taïwan.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor a enregistré sa pire journée en quatre ans mercredi, ce qui a pesé sur les actions des grandes capitalisations.

Le groupe des "Magnificent 7" a progressé, Microsoft, Tesla et Meta Platforms gagnant entre 0,5 % et 1,5 %.

La saison des résultats trimestriels qui est en cours sera un test important pour savoir si les mégacapitalisations chèrement évaluées peuvent satisfaire les investisseurs avec des résultats solides.

"Les risques dans le secteur technologique ont été soulignés hier, avec la persistance des problèmes commerciaux entre les États-Unis et la Chine", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché pour Murphy & Sylvest.

Sur le front des bénéfices, Domino's Pizza a chuté de 12,1 % après avoir manqué les estimations concernant les ventes trimestrielles de magasins comparables, tandis que le constructeur de maisons D.R. Horton a chuté de 2,2 % après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles concernant les ventes de maisons.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations devrait ouvrir en baisse pour la deuxième journée, avec des contrats à terme en baisse de 0,4 %. L'indice a chuté de 1% lors de la session précédente, mettant fin à une série de cinq jours de hausse.

Malgré ce recul, M. Nolte a déclaré qu'il s'attendait à ce que la rotation des grandes valeurs technologiques vers les petites capitalisations et les sociétés de valeur se poursuive, même si ce n'est pas "en ligne droite".

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont également baissé après que l'indice ait atteint son troisième sommet de clôture consécutif mercredi.

Par ailleurs, le Département du Travail a rapporté que les demandes d'allocations chômage ont augmenté à 243 000 pour la semaine se terminant le 13 juillet - plus élevé que prévu - un autre signe que le marché de l'emploi se refroidit.

Les traders estiment à 93,5 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt de la Réserve fédérale d'ici septembre, selon FedWatch du CME.

Les commentaires des responsables de la Fed, Lorie Logan, Mary Daly et Michelle Bowman, sont également attendus plus tard dans la journée.

À 8:45 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 77 points, ou 0,19%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 14,25 points, ou 0,25%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 133 points, ou 0,67%.

Warner Bros Discovery a bondi de 7,0 % après la publication d'un rapport selon lequel le propriétaire de CNN et de HBO aurait discuté d'un plan visant à séparer ses activités de streaming numérique et de studio de ses anciens réseaux de télévision.

Les actions de Netflix ont augmenté de 0,4 %, avant les résultats attendus après la clôture.