New York (awp/afp) - Le Nasdaq a brièvement perdu plus de 3% lundi en cours de séance à la Bourse new-yorkaise, lesté par l'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Cet indice à forte valeur technologique reculait de 3,00% aux alentours de 14h45 GMT avant de remonter légèrement. Le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, lâchait lui 2,22%.

afp/rp