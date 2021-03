Bourse de Paris : Le Nasdaq prend sa petite cartouche hebdomadaire

La Fed et de la Banque d'Angleterre ont envoyé le même message cette semaine : les taux resteront bas même si l'économie repart. Pour les investisseurs, cela signifie que l'inflation va se renforcer et que les banques centrales ne vont pas s'y opposer parce qu'elles estiment que l'accélération ne sera que temporaire. C'est le genre de problème de privilégiés auquel sont confrontées les autorités monétaires de deux pays qui sont en train de gagner la bataille de la vaccination. En Europe continentale, on reste englué dans la phase précédente, comme le démontre le retour du confinement pour une partie de la population française "pour fêter l'anniversaire du 1er confinement", comme ne manque pas de railler une certaine presse britannique, qui ne se remet toujours pas de la stratégie vaccinale européenne (moi non plus d'ailleurs).

Une troisième banque centrale a donnée de la voix cette semaine. "Messieurs les Japonais, tirez les premiers", pourrait-on dire pour paraphraser un fameux épisode qui se serait passé, dit-on, entre Français et Anglais lors de la bataille de Fontenoy au 18e siècle. La banque centrale japonaise a cette nuit, comme elle l'avait prévu, infléchi des éléments de sa politique monétaire afin de la rendre plus adaptée aux circonstances. Elle a ainsi légèrement augmenté la marge de fluctuation des taux longs. Surtout, elle a annoncé qu'elle cesse de racheter des ETF tous azimuts pour se concentrer sur ceux répliquant le TOPIX. Et uniquement lorsqu'elle considérera que c'est nécessaire, et non plus de façon systématique. Un premier tour de vis, feutré, sur les dispendieux programmes de soutien lancés un peu partout dans le monde. Mais à chacun ses problèmes : alors que les investisseurs occidentaux redoutent le retour de la hausse des prix, la BoJ affiche une remarquable incapacité à relancer l'inflation depuis huit ans au Japon, en dépit des multiples stratagèmes déployés.

Pour en revenir aux marchés actions, le principal enseignement de la veille, c'est la nouvelle attaque subie par le Nasdaq aux Etats-Unis, avec une chute de plus de 3% à la clôture quand le Dow Jones limitait ses pertes à 0,5%. Le marché a désormais bien intégré qu'un pic d'inflation se profile, mais il se montre circonspect quant à sa résorption l'année prochaine. Les valeurs technologiques ont à nouveau encaissé une bordée de ventes, au motif que l'inflation et un accès plus onéreux aux financements pénalise les entreprises de croissance. Mais cette fois, les pétrolières (avec la chute du prix du baril) et les cycliques (sur fond de doutes sur la croissance européenne) les ont accompagnées. Finalement aux Etats-Unis hier, il fallait miser pour trouver du vert sur le secteur financier, l'une des stars de ce début d'année.

Nous sommes le 3e vendredi du dernier mois du trimestre, synonyme de "journée des quatre sorcières". Cette séance de compensation voit arriver à échéance les options mensuelles et trimestrielles, ce qui entraîne généralement des ajustements techniques et parfois de la volatilité, quand les marchés sont un peu nerveux. En France par exemple, les dérivés sur indices sont liquidés à 16h30 et ceux sur actions à 17h30.

Les marchés actions européens sont attendus en baisse, d'autant qu'ils ont terminé en hausse hier. Au Japon, le Nikkei 225 a perdu 1,4% à la clôture, pénalisé par Wall Street et les annonces de la Banque du Japon.

Les temps forts économiques du jour

Peu d'indicateurs aujourd'hui, hormis les prix à la production allemandes (8h00) et les salaires français en données trimestrielles (8h45).

L'euro reste sous pression à 1,1917 USD. L'once d'or perd quelques cents à 1732 USD. Le pétrole s'offre un rebond technique après une sévère correction hier, avec un WTI à 60,13 USD et un Brent à 63,44 USD. La dette américaine affiche un rendement en légère baisse de 1,69 % sur 10 ans. Le Bitcoin est ferme à 58 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Actualités des sociétés

En France

Annonces importantes

Le conseil d'administration de Dassault Systèmes propose un dividende de 0,56 EUR pour l'exercice 2020.

Alstom fournira 200 voitures de train périurbain multiniveaux à la société Metra de Chicago pour 650 M€.

Engie Solutions et Eiffage remportent deux marchés sur les lignes 14 et 15 du Grand Paris Express.

Moody's abaisse la notation crédit de JCDecaux de Baa2 à Baa3.

Nacon lance une nouvelle branche d'activité, les simulations de vie.

Lexibook sort une nouvelle génération de produits audio.

Regroupement des actions NR21.

Le conseil d'administration de Supersonic Imagine recommande d'apporter à l'offre publique visant la société.

Visiativ renforce son équipe de management.

Spineway négocie le rachat d'une jeune pousse européenne spécialisée dans le rachis.

Verimatrix sponsorise deux équipes d'e-sport.

Focus Home Interactive va sortir le 1er juin un nouveau FPS, "Necromunda: Hired Gun".

Europlasma tire une 15 e et dernière tranche sur son OCABSA.

et dernière tranche sur son OCABSA. Entreparticuliers.com vise toujours la croissance externe, mais n'a pas identifié de cible.

Rallye, Adocia, Cegedim, Acteos, Bassac, Wedia, Balyo ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

Nike est perd 4 % hors séance après avoir publié des trimestriels décevants. Fedex gagne 4% après des chiffre solides.

La NFL a reçu des engagements de 110 Mds$ sur 11 ans pour diffuser ses matchs, de la part de CBS, ESPN, Fox Corporation, NBC et com.

L'Allemagne, la France et l'Italie reprennent la vaccination AstraZeneca dès aujourd'hui.

Geely va lancer une nouvelle marque électrique haut de gamme avec pour objectif de concurrencer Tesla.

Chubb propose de racheter The Hartford Financial Services à 65 USD par action.

La start-up spécialisée dans la conduite autonome Momenta lève 500 M$ de SAIC, Toyota et d'autres investisseurs.

Le consortium dirigé par Implenia se voit attribuer le marché pour la galerie d'accès Nord au Saint-Gothard.

Thomson Reuters et certains dirigeants de Refinitiv cède 1,9% du London Stock Exchange via un placement privé.

Suncor Energy investit dans Svante, une entreprise de technologie de captage du carbone.

Blackstone va racheter Desotec.

Résultats des sociétés. Sofina, X5 Retail, Bechtle, ASTM, Interroll, Webuild, Skistar…