L'autorité de régulation des services publics du New Jersey a approuvé mercredi deux projets d'énergie éolienne en mer proposés par des unités d'Attentive Energy et d'Invenergy.

Ces approbations s'inscrivent dans le cadre du troisième appel d'offres de l'État pour des projets d'énergie éolienne en mer d'une capacité de 1 200 à 4 000 mégawatts (MW). Au total, le New Jersey cherche à atteindre environ 11 000 MW d'énergie éolienne en mer d'ici à 2040.

Plus précisément, le New Jersey Board of Public Utilities (BPU) a approuvé le projet de 1 342 MW d'Attentive Energy et le projet Leading Light de 2 400 MW d'Invenergy en tant que projets éoliens offshore qualifiés pour recevoir des certificats d'énergie renouvelable pour l'éolien offshore, ou OREC.

"L'action d'aujourd'hui rapproche le New Jersey de l'objectif du gouverneur Phil Murphy d'atteindre 100 % d'énergie propre d'ici 2035", a déclaré le BPU dans un couple d'ordonnances.

Un mégawatt d'énergie éolienne offshore peut alimenter environ 500 foyers américains.