Le New York Times remporte trois prix Pulitzer, un prix pour Reuters

par Daniel Trotta

9 mai (Reuters) - Le New York Times a remporté lundi trois prix Pulitzer, en plus d'être nommé finaliste à cinq autres reprises, tandis que son rival, le Washington Post, a été distingué par le prix du service public et que l'agence Reuters a remporté le Pulitzer dans la catégorie reportage photographique.

Une mention spéciale a été attribuée aux journalistes couvrant la guerre en Ukraine, le conseil d'administration du Pulitzer ayant aussi rendu hommage aux 12 journalistes tués depuis le début du conflit.

Suivi avec une attention particulière, le prix du service public a été attribué au Washington Post pour sa couverture de l'assaut du Capitole fédéral américain par les partisans de l'ancien président Donald Trump le 6 janvier 2021.

Une équipe de photographes de Reuters - Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo, Amit Dave et le défunt Danish Siddiqui, tué en juillet dernier lors d'un reportage en Afghanistan - a été récompensée dans la catégorie reportage photographique pour son travail sur l'impact de l'épidémie de coronavirus en Inde.

Il s'agit du 10e prix Pulitzer remporté par Reuters, le septième en cinq ans.

En remportant trois prix supplémentaires cette année, le New York Times a lui porté son total à 135 depuis la création du prix Pulitzer en 1917.

Les reportages du New York Times récompensés concernent les contrôles routiers meurtriers de la police américaine ainsi que les failles de l'aviation américaine dans la guerre au Moyen-Orient. Un prix a été attribué à l'éditorialiste Salamishah Tillet pour ses écrits sur les questions raciales dans l'art et la culture. (Reportage Daniel Trotta, avec Doina Chiacu; version française Jean Terzian)