Le New York Times va acquérir le site sportif The Athletic pour 550 millions de dollars.

Le New York Times Co a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acheter le site sportif par abonnement The Athletic pour 550 millions de dollars en espèces, alors que le journal de 170 ans cherche à renforcer ses offres numériques. Fondé en 2016, The Athletic comptait 1,2 million d'abonnés en décembre, et couvre plus de 200 clubs et équipes aux États-Unis et dans le monde.

"L'acquisition de The Athletic nous met en position d'être un leader mondial du journalisme sportif", a déclaré la directrice générale de NYT, Meredith Kopit Levien.

L'opération devrait immédiatement contribuer à la croissance des revenus du journal.

The Athletic fonctionnera comme une unité distincte de la société et ses fondateurs, Alex Mather et Adam Hansmann, resteront au service du New York Times après l'acquisition.