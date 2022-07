Le Niger a besoin du tampon français pour renforcer son armée, selon le ministre de la défense

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe à Niamey après une rencontre avec la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna et le ministre des Armées Sébastien Lecornu.

Les ministres français étaient en visite alors que la France prévoit de redéfinir sa stratégie pour continuer à combattre les militants dans la région, tout en achevant le retrait de ses troupes du Mali, voisin du Niger.

M. Lecornu a déclaré lors de la conférence de presse que les chefs des armées française et nigérienne ont été chargés de faire des propositions aux chefs d'État des deux pays d'ici l'automne afin que les décisions sur la nouvelle stratégie pour le Sahel soient prises d'ici la fin de l'année.

M. Indatou a déclaré que le Niger avait fait des progrès dans la reconstruction de son armée mais qu'il était loin de pouvoir se défendre car il est confronté à des insurgés dans plusieurs zones sur ses frontières avec sept pays, une seule de ces frontières étant relativement stable.

La vaste nation, qui fait presque deux fois la taille de la France, a des frontières avec le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria, le Tchad, la Libye et l'Algérie.

"Lorsque l'insurrection a commencé, nous avions environ 10 000 soldats et nous ne pouvions même pas fournir des armes à chaque homme", a déclaré Indatou.

"Nous avons besoin d'une force de barrière qui nous permettra de renforcer notre armée à un niveau où nous serons capables de nous défendre sans aide extérieure", a déclaré Indatou.

Le Niger s'est imposé comme le pivot de la lutte contre les djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique en Afrique de l'Ouest après la détérioration des relations entre le Mali et ses partenaires, qui a incité la France et d'autres puissances européennes à retirer leurs troupes.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis en mai au Niger, qui accueille également quelques troupes allemandes, un soutien militaire et financier à long terme pour lutter contre les insurgés islamistes.

Le Niger deviendra la plaque tournante des troupes françaises, avec quelque 1 000 soldats basés dans la capitale Niamey, avec des avions de chasse, des drones et des hélicoptères. Quelque 300-400 seraient envoyés pour des opérations spéciales avec les troupes nigériennes dans les régions frontalières avec le Burkina et le Mali, ont déclaré des responsables français lors d'un briefing.

(1 $ = 0,9933 euros)