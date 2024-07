Quinze soldats nigériens ont été tués et 16 autres blessés lors de combats contre des militants armés, a déclaré le ministère de la défense du Niger dans un communiqué lu à la télévision d'État mardi.

Le gouvernement dirigé par l'armée a déclaré que 21 des militants armés avaient également été tués dans les combats de lundi, qui ont eu lieu entre les villes de Bankilare et Tera dans la région de Tillaberi.

Trois soldats sont portés disparus.

Le Niger et ses voisins du Sahel, le Mali et le Burkina Faso, sont en première ligne dans la lutte pour contenir la menace djihadiste qui n'a cessé de croître depuis 2012, lorsque des combattants liés à Al-Qaïda se sont emparés d'une partie du Mali.

Les insurrections ont fait des milliers de morts et plus de trois millions de déplacés, alimentant une grave crise humanitaire dans certains des pays les plus pauvres du monde.

Les frustrations suscitées par l'incapacité des autorités à protéger les civils ont entraîné des coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger depuis 2020.