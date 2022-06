Le Niger interdit les exportations de carburant raffiné pour protéger l'approvisionnement local

Le pays d'Afrique de l'Ouest a réduit ses exportations de carburant raffiné de 75 % début mai afin de protéger et de renforcer les stocks nationaux dans un contexte de hausse mondiale des prix du carburant causée par la guerre en Ukraine.

Mais le gouvernement a déclaré que ces mesures étaient contrebalancées par le fait que les stations-service effectuaient des ventes internationales "frauduleuses" de carburant raffiné destiné à la consommation locale, et qu'elles spéculaient sur le prix du diesel et de l'essence, ce qui entraînait des pénuries.

En réponse à cela, les exportations de carburant raffiné sont interdites à partir du 1er juin, a déclaré le ministère du Commerce et du Pétrole dans un communiqué, ajoutant que toutes les stations-service concernées avaient été fermées.

Le Niger est l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest qui raffine suffisamment de carburant pour son marché local à partir d'une petite raffinerie de pétrole d'une capacité d'environ 20 000 barils par jour (bpd).

Avec une consommation locale quotidienne d'environ 7 000 bpj en 2011, la production excédentaire est généralement exportée vers d'autres pays de la région.

Les prix à la pompe sont généralement plus bas que dans les pays voisins, notamment par rapport au Mali et au Nigeria, et n'ont pas été augmentés à la suite de la crise ukrainienne.

Des spéculateurs ont profité de la situation pour acheter du carburant moins cher au Niger et le siphonner illégalement vers les États voisins, a déclaré le gouvernement, sans toutefois nommer les pays concernés.

Le non-respect des règles et des structures de prix entraînera des sanctions, a-t-il ajouté.