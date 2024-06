Le Niger a interrompu ses exportations de pétrole vers la Chine via son oléoduc vers la côte béninoise, a déclaré jeudi le ministre du pétrole Mahamane Moustapha Barke Bako, aggravant ainsi l'impasse entre les deux voisins ouest-africains.

Sur le site pétrolier d'Agadem, dans l'est du Niger, le ministre a supervisé le cadenassage d'une section de l'oléoduc de 2 000 km (1 243 miles) par lequel les exportations vers la Chine étaient censées transiter en vertu d'un protocole d'accord avec le géant pétrolier étatique China National Petroleum Corp (CNPC), d'une valeur de 400 millions de dollars.

Les relations transfrontalières sont tendues depuis que le Bénin a bloqué les exportations de brut du Niger, pays enclavé, via son port en mai et a exigé de la junte qu'elle rouvre sa frontière aux marchandises béninoises et qu'elle normalise ses relations.

Au début du mois de juin, les autorités béninoises ont arrêté cinq ressortissants nigériens pour avoir prétendument pénétré dans le terminal de l'oléoduc Seme-Kpodji du Bénin sous de faux prétextes. Le Niger a rejeté ces accusations, insistant sur le fait que le groupe était là pour superviser le chargement du brut conformément à un accord avec le Bénin.

"Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que notre pétrole est volé par d'autres personnes, parce que nous ne sommes pas là où il est chargé", a déclaré le ministre aux travailleurs, expliquant la décision d'interrompre les flux, selon une émission diffusée par la télévision d'État.

Les tensions remontent au coup d'État de juillet 2023 au Niger, qui a conduit le bloc régional de la CEDEAO à imposer des sanctions strictes pendant plus de six mois.

Les flux commerciaux dans la région étaient censés se normaliser après la levée des sanctions par la CEDEAO, mais le Niger a maintenu ses frontières fermées aux marchandises en provenance du Bénin.