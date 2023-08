Le Niger rouvre ses frontières avec plusieurs voisins une semaine après le coup d'État

Le Niger a annoncé dans la nuit qu'il rouvrait ses frontières avec plusieurs de ses voisins, une semaine après le coup d'État qui a provoqué une onde de choc dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, l'une des plus pauvres et des plus instables au monde.

"Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali, la Libye et le Tchad sont rouvertes à partir d'aujourd'hui, 1er août 2023", a déclaré le porte-parole de la junte, le colonel Amadou Abdramane, dans une allocution télévisée. La junte a fermé les frontières mercredi dernier, en même temps qu'elle annonçait la destitution du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Le bloc régional de la CEDEAO a imposé des sanctions, notamment l'arrêt de toutes les transactions financières et le gel des avoirs nationaux, et a déclaré qu'il pourrait autoriser le recours à la force pour rétablir M. Bazoum dans ses fonctions. Cependant, les juntes du Burkina Faso et du Mali, pays voisins, ont exprimé leur soutien aux auteurs du coup d'État et ont déclaré que toute intervention extérieure visant à rétablir le gouvernement évincé serait considérée comme une déclaration de guerre. Cette déclaration du Mali et du Burkina Faso dans la nuit de lundi à mardi suggère qu'une nouvelle alliance pourrait se former en opposition au reste du bloc des 15 États membres. Entre-temps, les premiers avions militaires transportant des ressortissants européens évacués du Niger ont atterri à Paris et à Rome mercredi. "Les choses auraient pu mal tourner, mais c'est quand même agréable d'être de retour ici", a déclaré à Reuters TV un évacué français qui a donné son nom, Charles. "Nous verrons comment les choses évoluent là-bas dans les jours et les semaines à venir. Pour nous, qui nous intéressons beaucoup à la question, nous suivrons cela de près", a-t-il ajouté.