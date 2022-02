Le Niger veut sécuriser sa frontière avec le Mali, selon le président

PARIS (Reuters) - Le Niger souhaite sécuriser sa frontière avec le Mali, a déclaré vendredi le président nigérien Mohamed Bazoum, disant redouter le renforcement des groupes terroristes avec le départ des forces de Barkhane et de Takuba.

La France et ses partenaires impliqués dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel ont annoncé jeudi avoir décidé de retirer leurs forces militaires du Mali, jugeant désormais impossible de coopérer avec la junte au pouvoir dans le pays.

Ils ont toutefois indiqué dans une déclaration commune vouloir "rester engagés dans la région" et sont convenus de "poursuivre leur action conjointe contre le terrorisme dans la région du Sahel, notamment au Niger et dans le Golfe de Guinée".

"Notre objectif est que notre frontière avec le Mali soit sécurisée", a déclaré Mohamed Bazoum sur Twitter.

"Nous prévoyons qu'après le départ de Barkhane et de Takuba, cette zone soit encore plus infestée et que les groupes terroristes se renforcent", ajoute-t-il.

Mohamed Bazoum a aussi indiqué que de nouvelles bases, non loin des villes maliennes de Ménaka et de Gao, allaient accueillir des forces spéciales européennes de la force Takuba.

"Les nouvelles bases ne seront donc pas loin de Ménaka et de Gao", fait savoir le président nigérien.

"Elles accueilleront surtout Takuba, car cela a de grands avantages pour nous. Ce sont des forces spéciales avec des capacités répondant à la menace posée par les organisations terroristes", poursuit-il.

(Rédigé par Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)