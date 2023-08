Le Nigeria a attiré des entrées de 1,41 milliard de dollars sur son marché des changes en juin, a déclaré la banque centrale jeudi, après avoir supprimé un système de taux de change multiples qui maintenait le naira artificiellement fort.

La banque centrale du Nigeria a levé les restrictions sur les échanges de devises en juin et a permis au naira de s'affaiblir de plus d'un tiers, dans le cadre de l'une des réformes économiques du président Bola Tinubu, bien accueillie par les investisseurs.

La banque a déclaré que 1,14 milliard de dollars étaient entrés sur le marché des devises en mai, avant que les restrictions ne soient levées. Elle a précisé que les entrées de juin provenaient d'entreprises et d'exportateurs.

Le marché des devises du Nigéria avait l'habitude d'échanger des centaines de millions de dollars par jour avant que des restrictions ne soient introduites en 2017.

Le pays a été confronté à des pénuries de dollars après que les investisseurs étrangers se sont retirés des actifs locaux dans le sillage des prix du pétrole précédemment bas. Depuis, les investisseurs ne sont pas encore revenus et la banque centrale n'a pas encore réglé les demandes de dollars en suspens émanant d'investisseurs étrangers cherchant à rapatrier des fonds, et de compagnies aériennes cherchant à envoyer l'argent des ventes de billets à l'étranger.

En raison de la pénurie, certaines entreprises et certains particuliers se sont tournés vers le marché noir non officiel, où la monnaie s'échange plus faiblement, creusant ainsi l'écart avec le taux officiel.

Le naira était coté à un niveau record de 920 pour un dollar sur le marché noir jeudi, contre 771 naira sur le marché officiel.