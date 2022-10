Le Nigeria affirme qu'il ne restructure pas sa dette et qu'il peut faire face à ses obligations

Le pays explore le rachat d'obligations et les échanges d'obligations pour gérer sa dette, a déclaré le bureau dans le communiqué, et il a assuré les investisseurs et les créanciers qu'il "respecterait toutes ses obligations en matière de dette."

Mercredi, Bloomberg news a cité la ministre des finances Zainab Ahmed comme ayant déclaré que le pays explorait la restructuration de sa dette, mais le DMO a déclaré que ses commentaires avaient été sortis de leur contexte.

Au lieu de cela, le DMO a déclaré que le Nigeria étalait les échéances de la dette et refinançait la dette à court terme en utilisant des instruments de dette à long terme.

La dette publique totale du Nigeria a augmenté de 3 % pour atteindre 103,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, en grande partie à cause des lourdes subventions aux carburants et de la baisse des recettes pétrolières due au vol de brut.

Le coût du service de cette dette a dépassé les recettes au cours des quatre premiers mois de cette année, ce qui inquiète de nombreux observateurs.

Les obligations internationales en dollars du Nigeria ont subi de fortes baisses ces derniers jours, les émissions à plus longue échéance ayant chuté de plus de 2 cents par dollar jeudi, selon les données de MarketAxess.

De nombreuses obligations du pays s'échangent en territoire défavorisé sous les 70 cents pour un dollar, l'obligation 2047 étant offerte à 55 cents, soit près de la moitié de sa valeur nominale.