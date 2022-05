Le Nigeria attend de MTN et Mafab qu'ils déploient des services 5G à partir du mois d'août

La Nigerian Communications Commission (NCC) a délivré des licences 5G à MTN Nigeria, la plus grande entreprise de télécommunications mobiles de la nation ouest-africaine, et à la peu connue Mafab Communications, après le paiement de 273,6 millions de dollars chacun en février.

La NCC a déclaré dans un communiqué que les détenteurs de licences devraient commencer à déployer des services 5G à partir du 24 août.

En délivrant ces licences, le Nigeria rejoint la course à l'expansion de la technologie 5G en Afrique subsaharienne, où les opérateurs mobiles du Kenya, d'Afrique du Sud et du Lesotho ont déjà lancé ce service.

La technologie mobile de nouvelle génération propose des débits de données plus rapides et une latence ou un temps de réponse plus faible. Elle permet de connecter plusieurs appareils à la fois et pourrait à l'avenir contribuer au fonctionnement des voitures sans conducteur et faciliter la communication et l'interconnexion entre les appareils intelligents.