Le Nigeria cherche 410 milliards de dollars supplémentaires pour son plan de transition énergétique, y compris le gaz

L'effort vise également à étendre l'accès à l'électricité à l'ensemble des 200 millions de citoyens nigérians d'ici 2030, une mesure jugée essentielle pour assurer une transition équitable pour les nations en développement.

"En tant que continent, nous devons rejeter les solutions proscriptives à taille unique", a déclaré le ministre de l'environnement Mohammed Abdullahi, qualifiant d'"injuste et inacceptable" tout plan qui décarboniserait le Nigeria sans apporter un accès accru à l'électricité.

Le double objectif du plan, à savoir décarboniser et sortir les citoyens de la pauvreté, comprend l'utilisation du gaz pour une production d'électricité et une cuisson plus propres, l'expansion de la production d'énergie solaire et la création d'industries de l'hydrogène et des véhicules électriques.

Le Nigeria, le plus grand exportateur de pétrole d'Afrique, a dénoncé les efforts mondiaux visant à bloquer le financement de tous les combustibles fossiles sans aucune exception pour le gaz, qui, selon lui, est plus propre, ou pour le monde en développement.

Près de la moitié des Nigérians n'ont pas accès à l'électricité, soit environ 90 millions de personnes, et une grande partie de la production d'électricité actuelle provient de générateurs diesel.

La ministre des finances, Zainab Ahmed, a déclaré que l'accès au financement "a considérablement entravé les efforts pour trouver des fonds pour l'infrastructure gazière", et a déclaré que le Nigeria avait besoin d'investissements extérieurs importants et de l'aide du secteur privé.

"L'accès au financement reste le plus grand défi à la décarbonisation", a déclaré Mme Ahmed.

Elle a ajouté qu'au total, la nation avait besoin de 1 900 milliards de dollars pour atteindre le niveau net zéro d'ici 2060, dont 410 milliards de dollars de plus que les dépenses habituelles prévues.

Lors de l'événement, la Banque mondiale a déclaré qu'elle prévoyait de s'engager à hauteur de 1,5 milliard de dollars, en particulier pour les énergies renouvelables, les réformes du secteur de l'électricité et la cuisine propre, tandis que la société solaire Sun Africa a déclaré être dans les dernières étapes d'un financement de 1,5 milliard de dollars avec la banque américaine Exim Bank.

Mais ni l'un ni l'autre n'a donné de détails sur le calendrier de ces investissements, et le directeur national de la Banque mondiale, Shubham Chaudhuri, a déclaré que les "réformes politiques et institutionnelles" étaient une partie nécessaire de l'agenda.