Le Nigeria demande à Google de bloquer les groupes interdits sur YouTube

Le Nigeria a exploré les moyens de réglementer l'utilisation des médias sociaux dans le pays, le plus peuplé d'Afrique. Le pays compte des millions d'internautes et des plateformes comme YouTube, Twitter, Facebook et Tiktok sont populaires.

Les chaînes YouTube et les courriels contenant des noms de groupes interdits et de leurs affiliés ne devraient pas être autorisés sur les plateformes Google", a déclaré M. Mohammed aux dirigeants de Google à Abuja, la capitale du pays.

Charles Murito, directeur des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google pour l'Afrique subsaharienne, a déclaré dans un communiqué que la société avait déjà pris des mesures pour répondre aux préoccupations du gouvernement nigérian.

Ces mesures comprennent un système permettant aux utilisateurs formés de signaler les contenus gênants, a-t-il ajouté. "Nous partageons les mêmes buts et objectifs", a déclaré M. Murito. "Nous ne voulons pas que notre plateforme soit utilisée à des fins malveillantes".

Le ministre a déclaré que le gouvernement était particulièrement préoccupé par les activités en ligne du Peuple indigène du Biafra (IPOB). Le gouvernement a qualifié l'IPOB, un groupe faisant campagne pour la sécession d'une région du sud-est du Nigeria, d'"organisation terroriste".

Les préoccupations relatives à YouTube font partie d'un effort du gouvernement, a déclaré le ministre, pour protéger les internautes nigérians des effets néfastes des médias sociaux, notamment en vue d'une élection présidentielle l'année prochaine.

Le Nigeria a suspendu Twitter en juin 2021 et bloqué l'accès aux utilisateurs après que le géant des médias sociaux a supprimé un message du président Muhammadu Buhari menaçant de punir les sécessionnistes régionaux.

Le gouvernement a levé l'interdiction de Twitter six mois plus tard.