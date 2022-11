Le Nigeria dévoile de nouveaux billets de banque dans le but de contrôler les liquidités

Selon un plan annoncé le mois dernier, la Central Bank of Nigeria (CBN) commencera à émettre les nouveaux billets au public à partir du 15 décembre. Les gens ont jusqu'au 31 janvier 2023 pour remettre leurs anciens billets et obtenir des remplacements ou placer leur argent sur des comptes bancaires.

"Il était urgent de prendre le contrôle de la monnaie en circulation et de s'attaquer à la thésaurisation de billets de banque en naira en dehors du système bancaire, à la pénurie de billets propres et en bon état en circulation et à l'augmentation de la contrefaçon de billets de banque en naira à forte valeur faciale", a déclaré M. Buhari.

Les billets de 200, 500 et 1 000 naira sont ceux qui sont remplacés. Les nouveaux billets sont fabriqués au Nigeria, contrairement aux précédents qui étaient importés, et ils sont dotés de nouvelles caractéristiques de sécurité, a déclaré M. Buhari lors d'une cérémonie à la villa présidentielle d'Abuja.

Le plan se déroule dans un contexte complexe sur les marchés monétaires du Nigeria, avec des taux de change multiples, une dépréciation de la valeur marchande du naira à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar et une inflation galopante.

L'administration de Buhari a cherché à maintenir la monnaie forte comme une question de fierté nationale, mais cela est devenu insoutenable lors de l'effondrement des prix du pétrole en 2016. Pour éviter une dévaluation, des taux de change parallèles ont été introduits.

La Banque mondiale et d'autres institutions internationales ont appelé le Nigeria à harmoniser les taux.

Le gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele, qui a participé à la cérémonie avec Buhari, a déclaré aux journalistes que le remplacement des billets de banque avait pour principal objectif de permettre à la banque centrale de contrôler la quantité d'argent en circulation et d'évoluer vers une économie sans numéraire.

Emefiele a défendu le calendrier du plan, qui a été largement critiqué comme étant trop court, en disant que tous les anciens billets en naira devraient être remis avant la date limite ou ils deviendraient sans valeur.