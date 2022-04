Le Nigeria doit entendre tous les procès pour terrorisme en secret, selon un juge

Dans une déclaration intitulée "new practice directions on hearing of terrorism cases", le juge John Terhemba Tsoho a également déclaré que la couverture de toute partie de ces procédures serait interdite.

Il a déclaré que la nouvelle décision était destinée à assurer la sécurité et la sûreté de toutes les parties et des membres du public et à garantir des procès équitables.

Séparément, le chef d'un mouvement séparatiste interdit accusé de délits de terrorisme a déposé une plainte alléguant qu'il ne peut pas être jugé car il a été illégalement extradé du Kenya, selon des documents judiciaires.

Nnamdi Kanu, leader du groupe Indigenous People of Biafra (IPOB), a disparu du Nigeria après avoir échappé à une libération sous caution en 2017.

Il a été arrêté après des années de cavale. Son avocat a déclaré l'année dernière qu'il avait été maltraité en détention au Kenya avant d'être renvoyé au Nigeria. Le haut-commissaire kényan a nié l'implication de son pays.

L'avocat principal de Kanu, Mike Ozekhome, a déclaré jeudi qu'il ne peut être jugé pour les accusations de terrorisme et de diffusion de fausses informations en connaissance de cause, car il n'a pas été remis au Nigeria sur la base de ces accusations.

Ozekhome demande au tribunal de déclarer sa détention illégale. Il réclame également 50 milliards de naira (120 millions de dollars) de dommages et intérêts et 100 millions de naira de frais de justice.

Un autre tribunal devrait se prononcer vendredi sur le bien-fondé de l'accusation de 15 chefs d'accusation déposée contre Kanu, ce qui pourrait mettre fin au procès si le juge est d'accord avec sa défense.

Kanu, qui est un citoyen britannique, a plaidé non coupable de toutes les accusations.

L'IPOB, que Kanu a fondé en 2014, fait pression pour la sécession de la patrie de l'ethnie Igbo, qui couvre une partie du sud-est du Nigeria. Les autorités considèrent l'IPOB comme un groupe terroriste. L'IPOB affirme vouloir obtenir l'indépendance par des moyens non violents.

Une tentative de sécession de la patrie Igbo en tant que République du Biafra en 1967 - l'année de naissance de Kanu - a déclenché une guerre civile de trois ans qui a tué plus d'un million de personnes.

(1 $ = 415,1500 naira)