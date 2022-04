Le Nigeria interdit les appels provenant de téléphones non enregistrés pour tenter de renforcer la sécurité

Le régulateur des télécommunications du pays avait ordonné en décembre 2020 aux fournisseurs de téléphonie mobile d'ajouter des numéros d'identification (NIN) - contenant des données personnelles identifiant l'utilisateur - à chaque carte SIM enregistrée dans le pays ou de bloquer les SIM.

Le gouvernement avait prolongé le délai d'enregistrement des cartes SIM à plusieurs reprises avant la dernière directive visant à interdire les appels provenant de cartes SIM non enregistrées.

Le ministre de la communication, Isa Ali Ibrahim Pantami, a déclaré dans un communiqué que les appels sortants étaient interdits à partir du 4 avril à partir de tout numéro de téléphone mobile qui ne s'était pas conformé à la politique de liaison NIN-SIM.

Pantami a déclaré que 125 millions de SIM avaient été liés aux NIN correspondants, ce qui est une condition préalable à l'accès aux services de télécommunications ainsi qu'aux services bancaires, d'immigration et autres services gouvernementaux.

Airtel Nigeria, la deuxième plus grande entreprise de télécommunications du pays, a déclaré qu'elle avait rassemblé les informations NIN pour 73% de sa base de clients actifs et que les SIM non enregistrées seraient immédiatement placées en statut "réception uniquement".